La popular Susy Díaz volvió a conmover al público al revelar, en una entrevista en el programa 'América Hoy', que se encuentra en un proceso de búsqueda de su identidad biológica. La exvedette confesó que está a la espera de los resultados de una prueba de ADN que determinará si Rolando, el hombre que la crio desde niña, no es realmente su progenitor. Además, expresó su profundo deseo de encontrar a su padre biológico en caso de que el resultado confirme la duda: “Pido a Dios que esté vivo y que pueda unirme a mi papá biológico”.

Este giro en su vida personal comenzó cuando su padre de crianza le confesó que no era su verdadero padre. Tras confrontar a su madre, Susy Diaz recibió una dura respuesta: “¡Ay, y cómo para que le des plata si eres su hija!”. La reacción la dejó tan afectada que decidió no insistir en el tema por respeto. Sin embargo, el tiempo la llevó a buscar respuestas por otras vías.

Susy Díaz comienza la búsqueda de su verdadero padre

La exvedette contó que años después decidió hablar con una tía, hermana menor de su madre, quien le confirmó la versión que había escuchado de Rolando. A partir de ese momento, junto con su hermana, tomó la decisión de realizarse una prueba genética para resolver la incertidumbre. “Mi hermana sacó la cita. Me están haciendo la prueba de ADN con saliva. Pero en otros países es diferente”, relató Susy Díaz sobre el proceso al que se sometió fuera del Perú.

Susy Diaz también reveló que intentó preguntarle a su madre en su lecho de muerte, en junio del año pasado, pero no logró obtener respuesta. “La miraba, pero mi mamá no me daba los ojos, escondía la cara”. Según relató, su guía espiritual le advirtió: "Así le preguntes, no te lo va a decir".

¿Qué pasará si el resultado es negativo?

Susy Díaz dejó claro que, de no compartir vínculo genético con su hermana, no detendrá su búsqueda. “Mi hermana me dice que la ciencia está bien avanzada para buscar en la base de datos quién es mi papá. Está 35 dólares”, explicó. Ante la posibilidad de encontrar a su progenitor biológico, afirmó con ilusión: “Sí, eso es lo que yo quiero. Pido a Dios que esté vivo y que pueda unirme a mi papá biológico”.

Cuando le preguntaron por su hija, Florcita Polo, respondió sin rodeos: “Mi hija tiene su vida y yo la mía”. Además, aseguró que siempre notó diferencias físicas entre ella y sus hermanos. “Comencé a observarlos y, de verdad, yo era totalmente diferente”.