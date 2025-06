Este lunes 13 de junio, Susy Díaz sorprendió con una revelación en el programa ‘América hoy’, al afirmar que su hija Flor Polo habría sido víctima de brujería. Según la excongresista, algún “enemigo” estaría detrás de un presunto trabajo esotérico con el objetivo de alejar a Florcita de las cámaras y sabotear su presencia en la televisión.

La declaración surge luego de que Flor Polo fuera vista animando un evento en Pucallpa el último fin de semana, tras su destitución como Miss Turismo 2024 y en medio de una denuncia por extorsión. Pese a continuar facturando, la hija de Susy Díaz mostró reticencia a dar declaraciones, incluso al equipo de ‘América hoy’, lo que llevó a su madre a sugerir que estaría siendo afectada por fuerzas externas.

Susy Díaz se pronuncia sobre la actitud de Flor Polo con las cámaras

Ante las imágenes donde se observa a Flor Polo evitando a las cámaras de televisión, las conductoras de ‘América hoy’ no dudaron en consultar a Susy Díaz sobre el motivo detrás de esta actitud. Fue entonces cuando la excongresista sorprendió al deslizar que su hija habría sido víctima de brujería, revelando que ella misma pasó por una experiencia similar en el pasado. “A mí me la hicieron un año, yo también le agarré tirria a las cámaras. Era una que también sale en la farándula, pero yo voy a misa los domingos y pido a Dios que se aleje todo lo malo”, comentó Díaz en el programa matutino.

Según la también figura televisiva, ella rechazaba las propuestas pesar de recibir jugosas ofertas para aparecer en programas de TV. Lo mismo, afirmó, estaría ocurriendo con Flor. Por ello, decidió aconsejar a su hija que recurra a un conocido curandero. “Yo le digo: ‘Flor, como tú no te estás protegiendo, no vas a misa los domingos y no te curas. Vamos a ir con el maestro Jorge Abanto, quien fue que me curó’”, afirmó.

Al ser consultada directamente sobre si creía que la brujería podría estar detrás de todo lo que está viviendo su hija, incluida su renuencia a dar entrevistas, Susy Díaz fue tajante: “Debe ser algún enemigo o enemiga que quiere que salga de la televisión. Ahora ya se le va a pasar, en cualquier momento va a venir acá a dar la entrevista”.

Finalmente, reveló que incluso tuvo que intervenir para que Flor accediera a dar su más reciente entrevista en el programa ‘Esta noche’ con Ernesto Pimentel. “Yo le hablé bonito y entendió”, aseguró, evidenciando que ella ha sido clave para que su hija no se aleje por completo del medio.

Flor Polo rompió en llanto al revelar extorsiones

Durante su entrevista con en 'Esta noche', Flor Polo se quebró al hablar de las amenazas que recibió contra ella y sus hijos. La exreina de belleza pidió justicia y expresó su temor al revelar lo vivido. “Fue por esas personas que quiero que les caiga todo el peso de la ley, se metieron con mis hijos, que los iban a secuestrar y cosas muy delicadas”, manifestó entre lágrimas, visiblemente afectada.

Asimismo, Florcita no dudó en responder a quienes cuestionan la veracidad de sus denuncias, asegurando que ha sido una experiencia extremadamente dolorosa. “Fue algo muy duro para mí, y la gente dice que es pantalla. ¿Pantalla? Desearía que pasen lo que yo he pasado”, dijo llorando de impotencia.