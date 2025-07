El set del programa ‘América hoy’ fue escenario de un momento inesperado cuando Susy Díaz decidió encarar públicamente a su hija Florcita Polo por el trato que venía dando a los periodistas del espacio conducido por Ethel Pozo. Todo ocurrió tras emitirse un reportaje que reveló que la exreina de belleza habría bloqueado en redes sociales a varios miembros del equipo periodístico del magazine matutino. “Yo bloqueo a los mañosos, pero bloquear a periodistas, ¡Florcita! ¿Qué te pasa?”, exclamó la excongresista en vivo, generando la inmediata reacción del panel.

El reclamo no pasó desapercibido. Incluso Janet Barboza, una de las conductoras del programa, compartió la complicada situación que afrontaban debido a estos bloqueos. “Por culpa de Flor Polo Díaz, en producción nos hemos quedado sin caja chica de comprar tantos chips. Hemos comprado un montón de chips porque, claro, número que veía de ‘América hoy’, lo bloqueaba. Nos ha bloqueado 20 números”, comentó entre risas, aunque dejando ver la incomodidad del equipo por lo sucedido.

Susy Díaz le hace fuerte reclamo a Florcita Polo por bloquear a periodistas de 'América hoy'

Desde el inicio del enlace con Susy Díaz, la exvedette dejó en claro que ya estaba al tanto del problema. Contó que había hablado con Percy Rojas, jefe de Florcita Polo, sobre la renovación de su contrato, poniendo una condición muy particular. “Yo hablé con su jefe Percy Rojas, porque quería renovar el contrato por dos años más, ¿ya? Y le dije: ‘Pero ponle en una cláusula que tiene que dar entrevistas’”, relató Susy, provocando risas y aplausos en el set.

Sin embargo, la situación se tornó más seria cuando alzó la voz para cuestionar duramente a su hija. “Yo bloqueo a los mañosos, pero bloquear a periodistas, ¡Florcita! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que bloquear a los periodistas de América Hoy?”, increpó visiblemente molesta. Con este mensaje, Susy Díaz buscó dejar en claro la importancia de mantener una relación cordial con la prensa, sobre todo considerando la carrera pública de su hija.

Janet Barboza reacciona a la llamada de atención de Susy Diaz a Florcita Polo

Tras el contundente reclamo, Janet Barboza no dudó en respaldar a Susy Díaz y aplaudir su manera directa de enfrentar el tema. “¡Bravo! Mamá habló, así tiene que hablar una madre”, expresó con entusiasmo, evidenciando la complicidad del equipo con la excongresista. Por su parte, Ethel Pozo agregó en tono de broma: “Yo no tengo el número de Florcita. ¿Cómo me va a bloquear?”, a lo que Edson Dávila, popularmente conocido como ‘Giselo’, precisó con humor: “En redes, en redes”.

Este episodio dejó al descubierto la tensión generada por los constantes bloqueos de Florcita Polo, que no solo afectaron a reporteros sino también al equipo técnico de ‘América Hoy’, obligándolos incluso a gastar dinero extra en nuevos chips para poder contactarla. Así, la participación de Susy Díaz sirvió para poner sobre la mesa un tema que, aunque tratado con humor en el set, evidenció las complicaciones que enfrenta la producción al intentar cubrir la vida de una figura mediática que, paradójicamente, sigue estando en el ojo público.