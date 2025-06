Flor Polo se presentó en ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca y habló sin filtros sobre los episodios más difíciles que enfrentó en el último año. La hija de Susy Díaz abordó temas como la polémica pérdida de su corona en el Miss Turismo, las extorsiones que sufrió, sus problemas económicos y los altibajos en sus relaciones sentimentales.

Al ser consultada sobre si estas situaciones se intensificaron por ser hija de dos figuras mediáticas, Flor Polo no dudó en afirmar que sí. Según comentó, ha sido juzgada constantemente por su origen familiar y considera injusto que se le critique más de la cuenta solo por llevar los apellidos Díaz y Polo Campos: “Es demasiado”.

Flor Polo es juzgada solo por ser hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos

Flor Polo enfrentó una pregunta directa de La Chola Chabuca sobre si sentía que era juzgada por su parentesco con figuras como Susy Díaz y Augusto Polo Campos. Lejos de esquivarla, la empresaria reconoció que esa carga la ha acompañado siempre y que, en momentos difíciles, como los vividos este año, se hace aún más pesada.

Flor Polo aseguró que ese juicio constante le ha provocado un desgaste emocional profundo. “Siempre me juzgan. Por eso a veces la prensa no entiende cuando no quiero responder. Porque es demasiado, todas las cosas que me han pasado este año. Entonces digo ‘Wow’, prefiero callar y no decir nada”, expresó, dejando ver cuánto le afecta.

Situaciones complicadas de Flor Polo

Flor Polo atravesó un año marcado por problemas personales y escándalos públicos que afectaron su estabilidad emocional. Uno de los episodios más comentados fue la polémica pérdida de su corona del Miss Mundo Latina por un incidente ocurrido en un hotel que generó controversia en los medios. A esto se sumaron conflictos familiares, presuntas extorsiones durante su participación en certámenes de belleza y amenazas vinculadas a una deuda de 20 mil dólares.

Flor Polo también enfrentó serias dificultades económicas, con contratos incumplidos y responsabilidades financieras que agravaron su situación. Según sus propias declaraciones, estas experiencias la han llevado a tomar distancia de los medios y priorizar su bienestar personal.