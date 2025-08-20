Néstor Villanueva fue sentenciado a 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida (640 días en total) por los cargos de violencia contra su menor hijo, tras la denuncia presentada años atrás por Flor Polo, su exesposa. La decisión fue dictaminada por el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima el miércoles 20 de agosto

Pero no solo eso. La justicia peruana también determinó que el cantante no podrá acercarse a su hijo, deberá seguir un tratamiento para superar su agresividad y cumplir 91 días de servicio comunitario. En caso de incumplir estas medidas, la pena se convertirá en prisión efectiva y Villanueva sería trasladado a un penal.

Néstor Villanueva sentenciado

En la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que halló culpable a Néstor Villanueva por violencia contra su menor hijo, se determinó lo siguiente. “La jueza del 13er Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la preparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar en agravio del menor de iniciales NAV”, se dictaminó.

Además, el cantante deberá cumplir 91 días de servicio comunitario que, si en caso lo incumpla, se le revocará la pena a prisión efectiva. “En este acto se convierte a 91 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que serán realizados en el lugar que designe Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Bajo el apercibimiento de revocarse la conversión de la pena y hacerlo efectiva, ordenándose su ingreso al establecimiento penitenciario en señal, el artículo 53 inciso 2 del Código Penal, previo requerimiento de la parte legitimada Ministerio Público”.

PUEDES VER: Néstor Villanueva es acusado de agresión por la madre de su expareja Greis Keren

Néstor Villanueva deberá pagar S/3.000

Según el fallo judicial, Néstor Villanueva también deberá pagar S/ 3.000 como reparación civil. “Se impone la inhabilitación de prohibición de acercarse en este caso al menor agraviado con fines de agresión física, psicológica y demás (...) Asimismo, se fija como pago de reparación civil la suma de 3,000 soles, el cual será cancelado en seis cuotas de 500 soles cada una, iniciando el 30 de septiembre de 2025 y concluyendo en 2026″, comunicaron.