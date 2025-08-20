HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Entretenimiento

Sentencian a Néstor Villanueva a más de un año de prisión suspendida por agredir a su menor hijo: exesposo de Flor Polo no podrá acercarse a ellos

Flor Polo denunció años atrás a su exesposo, el cantante Néstor Villanueva, y la justicia peruana lo halló culpable de violencia contra su hijo. También tendrá que pagar una reparación civil de S/ 3.000.

Flor Polo y Néstor Villanueva tienen en total 2 hijos. Foto: Composición LR/Instagram.
Flor Polo y Néstor Villanueva tienen en total 2 hijos. Foto: Composición LR/Instagram.

Néstor Villanueva fue sentenciado a 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida (640 días en total) por los cargos de violencia contra su menor hijo, tras la denuncia presentada años atrás por Flor Polo, su exesposa. La decisión fue dictaminada por el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima el miércoles 20 de agosto

Pero no solo eso. La justicia peruana también determinó que el cantante no podrá acercarse a su hijo, deberá seguir un tratamiento para superar su agresividad y cumplir 91 días de servicio comunitario. En caso de incumplir estas medidas, la pena se convertirá en prisión efectiva y Villanueva sería trasladado a un penal.

PUEDES VER: Néstor Villanueva señala que no ve a sus hijos desde hace dos años: “Estoy al día en la pensión, tengo el derecho”

lr.pe

Néstor Villanueva sentenciado

En la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que halló culpable a Néstor Villanueva por violencia contra su menor hijo, se determinó lo siguiente. “La jueza del 13er Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la preparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar en agravio del menor de iniciales NAV”, se dictaminó.

Además, el cantante deberá cumplir 91 días de servicio comunitario que, si en caso lo incumpla, se le revocará la pena a prisión efectiva. “En este acto se convierte a 91 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que serán realizados en el lugar que designe Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Bajo el apercibimiento de revocarse la conversión de la pena y hacerlo efectiva, ordenándose su ingreso al establecimiento penitenciario en señal, el artículo 53 inciso 2 del Código Penal, previo requerimiento de la parte legitimada Ministerio Público”.

PUEDES VER: Néstor Villanueva es acusado de agresión por la madre de su expareja Greis Keren

lr.pe

Néstor Villanueva deberá pagar S/3.000

Según el fallo judicial, Néstor Villanueva también deberá pagar S/ 3.000 como reparación civil.  “Se impone la inhabilitación de prohibición de acercarse en este caso al menor agraviado con fines de agresión física, psicológica y demás (...) Asimismo, se fija como pago de reparación civil la suma de 3,000 soles, el cual será cancelado en seis cuotas de 500 soles cada una, iniciando el 30 de septiembre de 2025 y concluyendo en 2026″, comunicaron.

Notas relacionadas
Greis Keren niega haber pasado la noche con el exesposo de Karla Tarazona tras ampay: "No es relación"

Greis Keren niega haber pasado la noche con el exesposo de Karla Tarazona tras ampay: "No es relación"

LEER MÁS
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, es ampayado con expareja de Nestor Villanueva: pasaron la noche juntos

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, es ampayado con expareja de Nestor Villanueva: pasaron la noche juntos

LEER MÁS
Néstor Villanueva señala que no ve a sus hijos desde hace dos años: “Estoy al día en la pensión, tengo el derecho”

Néstor Villanueva señala que no ve a sus hijos desde hace dos años: “Estoy al día en la pensión, tengo el derecho”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novio de Pamela López le hace fallida broma a Edgar Vivar y actor mexicano lo ignora: “Don barriga, no tengo la renta”

Novio de Pamela López le hace fallida broma a Edgar Vivar y actor mexicano lo ignora: “Don barriga, no tengo la renta”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

LEER MÁS
Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

LEER MÁS
Tula Rodríguez al borde de las lágrimas tras ver asalto a escolar en SMP y explota de indignación: “No puedo creerlo"

Tula Rodríguez al borde de las lágrimas tras ver asalto a escolar en SMP y explota de indignación: “No puedo creerlo"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Entretenimiento

Elías Montalvo lanza misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael: “Le he causado inseguridades”

Viena será sede de Eurovisión 2026: todo sobre el concurso de canciones europeo más popular del mundo

Rebeca Escribens queda en shock por tremendo desplante de Pamela Franco en pleno programa en vivo: "¿Me está huyendo?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota