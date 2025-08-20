Rebeca Escribens protagonizó un incómodo momento en vivo luego de que Pamela Franco abandonara las instalaciones de América Televisión minutos antes de ingresar al set de 'Más Espectáculos'. La conductora quedó en total sorpresa cuando su producción le informó que la cantante de cumbia se había retirado del canal sin previo aviso, pese a tener una entrevista pactada. “¿Cómo que ya nos vamos?, ¿no iba a venir Pamela Franco?”, preguntó indignada la presentadora al aire, a lo que su equipo le respondió: “Vino y se fue”.

La reacción de la conductora fue inmediata, comentando en pleno programa: “¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. Hoy estaba en buena gente… ¿Por qué te has ido, hombre?”. El programa ‘América hoy’ reveló las imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad que evidencian el desplante de Pamela Franco.

Rebeca Escribens impactada por desplante de Pamela Franco tras ausentarse de su programa en vivo

Según las imágenes difundidas por el programa 'América hoy', Pamela Franco llegó al canal con su equipo y se mostró muy tranquila. Incluso se dio tiempo para tomarse fotografías con sus seguidores antes de ingresar al set. Sin embargo, todo habría cambiado cuando se percató de que la encargada de la conducción era Rebeca Escribens, quien en el pasado opinó abiertamente sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.

La cantante de cumbia estuvo unos minutos esperando en la antesala del set, pero luego se la aprecia haciendo una llamada telefónica para finalmente retirarse de las instalaciones del canal sin brindar ninguna explicación a la producción. Esa actitud fue tomada como un desplante por parte de Rebeca Escribens, quien se mostró incómoda al enterarse, en pleno en vivo, que Pamela Franco había decidido irse.

Rebeca Escribens califica relación de Pamela Franco y Christian Cueva como un 'circo'

En declaraciones anteriores, Rebeca Escribens expresó su preocupación por la exposición mediática de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. La conductora fue directa y calificó como “circo” toda la polémica que se generó cuando se reveló que el futbolista mantenía una relación con la cantante mientras aún estaba casado con Pamela López.

“Todos sabemos que esa relación no empezó bien. Lo que sí me incomoda, como mamá, son los hijos. Yo me pregunto, ¿qué le dirían ellos a sus hijos si estuvieran pasando por una situación similar?, incluyendo a Pamela López”, comentó en su momento Rebeca, dejando entrever que no estaba de acuerdo con la forma en que ambos manejaron su vida sentimental en televisión.

“No deja de ser un circo y pienso en los hijos y cuando crezcan y cuando busquen las imágenes… Qué pena me da por los niños”, agregó la presentadora, palabras que habrían incomodado a Pamela Franco y que, según 'América hoy', serían la verdadera razón por la que la cantante decidió abandonar el canal al enterarse de que Rebeca sería quien la entrevistaría.