HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Rebeca Escribens queda en shock por tremendo desplante de Pamela Franco en pleno programa en vivo: "¿Me está huyendo?"

Las cámaras de seguridad de América TV captaron el momento exacto en que Pamela Franco se retira del canal y ausentarse de entrevista con Rebeca Escribens, quien no dudó en expresar su molestia en vivo.

Rebeca Escribens expresó su sorpresa por la ausencia de Pamela Franco de su programa. Foto: composición LR/difusión/América TV
Rebeca Escribens expresó su sorpresa por la ausencia de Pamela Franco de su programa. Foto: composición LR/difusión/América TV

Rebeca Escribens protagonizó un incómodo momento en vivo luego de que Pamela Franco abandonara las instalaciones de América Televisión minutos antes de ingresar al set de 'Más Espectáculos'. La conductora quedó en total sorpresa cuando su producción le informó que la cantante de cumbia se había retirado del canal sin previo aviso, pese a tener una entrevista pactada. “¿Cómo que ya nos vamos?, ¿no iba a venir Pamela Franco?”, preguntó indignada la presentadora al aire, a lo que su equipo le respondió: “Vino y se fue”.

La reacción de la conductora fue inmediata, comentando en pleno programa: “¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. Hoy estaba en buena gente… ¿Por qué te has ido, hombre?”. El programa ‘América hoy’ reveló las imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad que evidencian el desplante de Pamela Franco.

PUEDES VER: Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: 'Él está donde está la plata'

lr.pe

Rebeca Escribens impactada por desplante de Pamela Franco tras ausentarse de su programa en vivo

Según las imágenes difundidas por el programa 'América hoy', Pamela Franco llegó al canal con su equipo y se mostró muy tranquila. Incluso se dio tiempo para tomarse fotografías con sus seguidores antes de ingresar al set. Sin embargo, todo habría cambiado cuando se percató de que la encargada de la conducción era Rebeca Escribens, quien en el pasado opinó abiertamente sobre su relación con el futbolista Christian Cueva.

La cantante de cumbia estuvo unos minutos esperando en la antesala del set, pero luego se la aprecia haciendo una llamada telefónica para finalmente retirarse de las instalaciones del canal sin brindar ninguna explicación a la producción. Esa actitud fue tomada como un desplante por parte de Rebeca Escribens, quien se mostró incómoda al enterarse, en pleno en vivo, que Pamela Franco había decidido irse.

PUEDES VER: Regina Alcóver y la vez que expuso la 'fría' relación que tenía con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: 'Mantenía su distancia'

lr.pe

Rebeca Escribens califica relación de Pamela Franco y Christian Cueva como un 'circo'

En declaraciones anteriores, Rebeca Escribens expresó su preocupación por la exposición mediática de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. La conductora fue directa y calificó como “circo” toda la polémica que se generó cuando se reveló que el futbolista mantenía una relación con la cantante mientras aún estaba casado con Pamela López.

“Todos sabemos que esa relación no empezó bien. Lo que sí me incomoda, como mamá, son los hijos. Yo me pregunto, ¿qué le dirían ellos a sus hijos si estuvieran pasando por una situación similar?, incluyendo a Pamela López”, comentó en su momento Rebeca, dejando entrever que no estaba de acuerdo con la forma en que ambos manejaron su vida sentimental en televisión.

“No deja de ser un circo y pienso en los hijos y cuando crezcan y cuando busquen las imágenes… Qué pena me da por los niños”, agregó la presentadora, palabras que habrían incomodado a Pamela Franco y que, según 'América hoy', serían la verdadera razón por la que la cantante decidió abandonar el canal al enterarse de que Rebeca sería quien la entrevistaría.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens no cree en las disculpas de Mario Irivarren y le advierte a Onelia Molina: "Ahí no es"

Rebeca Escribens no cree en las disculpas de Mario Irivarren y le advierte a Onelia Molina: "Ahí no es"

LEER MÁS
Rebeca Escribens arremete furiosa contra bailarín que acosó a Korina Rivadeneira en circo: “Pobre infeliz”

Rebeca Escribens arremete furiosa contra bailarín que acosó a Korina Rivadeneira en circo: “Pobre infeliz”

LEER MÁS
Rebeca Escribens lanza cruel mensaje contra CEO millonario que fue captado con otra mujer en concierto: “Ojalá te boten de la empresa”

Rebeca Escribens lanza cruel mensaje contra CEO millonario que fue captado con otra mujer en concierto: “Ojalá te boten de la empresa”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón expone la drástica manera como su madre Melissa Klug la castigaba: "Era mano dura"

Samahara Lobatón expone la drástica manera como su madre Melissa Klug la castigaba: "Era mano dura"

LEER MÁS
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS
Regina Alcóver y la vez que expuso la 'fría' relación que tenía con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "Mantenía su distancia"

Regina Alcóver y la vez que expuso la 'fría' relación que tenía con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "Mantenía su distancia"

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS
Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

LEER MÁS
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota