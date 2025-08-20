HOYSuscripcion LR Focus

Regina Alcóver y la vez que expuso la 'fría' relación que tenía con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "Mantenía su distancia"

"No saben cómo fueron las cosas", confesó Regina Alcóver hace unos años, para referirse a la distante relación que tuvo con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco. La entrevista cobra relevancia luego de que la actriz revelara que se alejó de su hijo cuando él estaba casado.

Gianmarco y Claudia Moro se separaron hace varios años. Foto: Composición LR/captura/YouTube

Regina Alcóver, reconocida actriz y madre del cantautor Gian Marco, sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre la relación que mantuvo con Claudia Moro, exesposa de su hijo. En una entrevista pasada para el programa ‘Amor y fuego’ en 2022, la actriz de 76 años reveló que su trato con Moro fue siempre cordial, aunque distante. “Yo no tuve con Claudia una relación amical, siempre fue bienvenida a mi casa. Ella mantenía una distancia y yo también”, expresó con franqueza, dejando claro que, pese a la convivencia familiar, no se generó un lazo cercano entre ambas.

Esta declaración tomó nueva relevancia tras una reciente entrevista en el programa ‘Tacita de café’ de Radio Felicidad, donde Regina Alcóver admitió que, durante los años de matrimonio entre Gian Marco y Claudia Moro, su relación con su hijo también atravesó un periodo de distanciamiento. Aunque no profundizó en detalles, dejó entrever que factores externos, como la dinámica de pareja de su hijo, influyeron en esa etapa de alejamiento. “Desgraciadamente, a veces la vida o la pareja hacen que uno no esté tan cerca”, comentó, revelando una faceta poco conocida de su vida familiar.

Regina Alcóver expuso la fría relación con exesposa de su hijo Gianmarco

Durante su participación en el programa ‘Amor y fuego’ en 2022, Regina Alcóver sorprendió al hablar abiertamente, por primera vez, sobre la relación que sostuvo con Claudia Moro, la exesposa de Gian Marco. Si bien evitó entrar en polémicas, dejó claro que el vínculo entre ambas siempre fue distante. “La gente no sabe cómo fueron las cosas, cómo pasaron. No soy yo la que tenga que decirlo, me doy ciertos privilegios como mamá y lo que tengo que aprender es a respetar”, señaló, dejando entrever que, aunque hubo respeto mutuo, nunca existió una relación cercana ni amical.

Respecto al divorcio entre su hijo y Claudia Moro, Alcóver mostró empatía y madurez emocional al referirse al difícil proceso que vivieron ambas partes. “Yo le deseo la felicidad del mundo a ella. No es fácil el divorcio, pregúntamelo a mí, hay heridas, surcos, pero hay que respetarlo”, afirmó con firmeza.

Regina Alcóver revela distanciamiento de Gianmarco cuando estaba casado

En una reciente entrevista para el programa 'Tacita de café' de Radio Felicidad, Regina Alcóver reveló un aspecto poco conocido de su relación con Gian Marco: el distanciamiento que vivieron durante los años en que el cantautor estuvo casado con Claudia Moro. La actriz y locutora explicó que, aunque siempre ha tenido una relación cercana con su hijo, hubo un periodo en el que esa conexión se vio afectada por la dinámica propia de la vida en pareja. “Desgraciadamente, a veces la vida o la pareja hacen que uno no esté tan cerca”, expresó con honestidad, dejando entrever que no se trató de una ruptura emocional, sino de una etapa marcada por ciertos límites naturales.

Durante la conversación con Fernando Díaz, Alcóver fue más allá y ofreció una reflexión sobre cómo el contexto familiar influye en los vínculos afectivos. Explicó que el regreso de Gian Marco a su vida cotidiana tras su divorcio fue una especie de “reencuentro”, marcado por mayor libertad emocional y disposición para compartir tiempo juntos. “Al volver a ser libre (soltero), uno es más libre para decidir, para saber dónde quiere estar en la vida, en dónde y con quiénes”, sostuvo.

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

