La conductora de 'América Espectáculos', Rebeca Escribens, tuvo una inesperada reacción tras las disculpas que ofreció Mario Irivarren a Onelia Molina en 'Esto es guerra'. La presentadora de televisión se mostró en desacuerdo sobre una supuesta reconciliación entre los chicos reality con un breve, pero contundente mensaje en plena emisión del segmento.

Rebeca Escribens le lanza clara advertencia a Onelia sobre Mario Irivarren

La supuesta reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina sigue dando que hablar. En el último programa de 'Esto es guerra', el chico reality le pidió disculpas públicas a la odontóloga tras el mal momento que vivieron en la boda de Alejandra Baigorria. Al respecto, Rebeca Escribens no se quedó callada y le aconsejó a Onelia Molina que mejor se mantenga alejada del conductor de 'Good Time'.

"Lo único que tengo que decir respecto a ello es que, indistintamente de lo que fuera o de lo que vaya a pasar, Onelia ahí no es, ahí no es, un consejo, no me lo han pedido, yo soy metete", comentó.

Rebeca Escribens no es la única conductora del canal que se manifestó sobre los acercamientos entre Mario Irivarren y Onelia Molina. También lo hizo María Pía Copello, durante el programa 'MQM', donde le dijo a la odontóloga en pleno programa que está desconcertada con sus acercamientos a Irivarren. “Quiero aprovechar que Onelia está aquí, para mandar un saludo muy especial a los circos del Perú, porque gracias a Onelia he quedado payasa una vez más”, indicó y generó incomodidad en la integrante de 'EEG'.

Mario Irivarren le dijo 'mi amor' a Onelia en programa de 'EEG'

Mario Irivarren se pronunció sobre su relación con Onelia Molina, señalando que los asuntos personales son complejos y que su historia con ella tiene más matices de los que el público conoce. Sin embargo, dejó claro que, más allá de lo que suceda entre ellos, siempre le tendrá mucho cariño. "Ella siempre será mi amor. Vivimos dos años de relación juntos. Nunca discutimos, fue una relación muy sana, muy linda y eso no se va a borrar nunca", indicó.