Espectáculos

Samahara Lobatón va contra ‘Youna’ y niega que Jefferson Farfán le habría dado S/30.000: "Él va a tener que probar"

Samahara Lobatón negó rotundamente tener algún vínculo con los rumores que la relacionan con que habría recibido dinero Jefferson Farfán y exigió pruebas concretas frente a las afirmaciones de su expareja ‘Youna’.

Samahara Lobatón rechazó las versiones sobre un supuesto dinero que le habría dado Jefferson Farfán.
Samahara Lobatón rechazó las versiones sobre un supuesto dinero que le habría dado Jefferson Farfán. | Foto: Composición LR/ Instagram/ TikTok/ @riclatorrez

La influencer Samahara Lobatón fue consultada sobre un mensaje dirigido a 'Youna', en el que se le vinculaba con acusaciones y señalamientos. Al respecto, la hija de Melissa Klug respondió de manera tajante que no tiene nada que decirle a su expareja directamente. Enfatizó que cualquier asunto relacionado con ella debe ser tratado únicamente a través de su abogado, Wilmer Arica, quien ya tiene la comunicación establecida con el entorno de 'Youna'.

La joven explicó que tanto su abogado como el de 'Youna' poseen los contactos necesarios para llevar cualquier conversación de manera formal y transparente. En ese sentido, aseguró que ella no entablará diálogo directo con su expareja, pues considera que los temas legales y personales deben resolverse en instancias correspondientes. Además, señaló que mantiene total confianza en que su defensa sabrá responder a cada acusación.

PUEDES VER: 'Youna', expareja de Samahara Lobatón, critica fuertemente a la influencer luego de su aparición en el EVDLV: ''Fueron 5 años de tortura a tu lado''

lr.pe

Samahara Lobatón niega recibir dinero de Jefferson Farfán y cuestiona a Youna por difundir rumores sin pruebas

Uno de los puntos más comentados surgió a raíz de un supuesto estado de WhatsApp en el que se afirmaba que Jefferson Farfán le había entregado S/30.000. Ante esto, Samahara fue contundente: “Él va a tener que probar”. De esta forma, dejó en claro que no aceptará que se difundan rumores sin sustento y que cualquier afirmación debe estar acompañada de pruebas concretas y verificables.

La hija de Melissa Klug manifestó también su sorpresa por la manera en que 'Youna' viene manejando el tema. Aseguró que le parece extraño que alguien que no está bien asesorado pueda lanzar afirmaciones de tal magnitud sin medir las consecuencias. Según su opinión, estas declaraciones solo evidencian improvisación y falta de respaldo legal en la postura de su expareja.

PUEDES VER: Hugo García tiene inesperada reacción al ser sorprendido bailando con Isabella Ladera tras la inauguración de su spa

lr.pe

Samahara Lobatón descarta recibir dinero de Jefferson Farfán y pide a Youna aclarar el supuesto mensaje

No obstante, Samahara también señaló que prefiere mantener cierta cautela en sus declaraciones. Indicó que otorgará el beneficio de la duda porque, en el supuesto pantallazo, no aparece directamente su nombre. Por ello, considera que podría tratarse de un malentendido o de un mensaje que no estaba dirigido específicamente a ella, aunque resaltó que la aclaración corresponde a 'Youna'.

Finalmente, reafirmó que en ningún momento su cuenta bancaria ha recibido dinero proveniente de Jefferson Farfán ni de ninguna otra persona en los términos que se han mencionado. Con ello, Samahara buscó cerrar el tema dejando claro que las versiones difundidas carecen de sustento y que cualquier intento de vincularla con situaciones ajenas será atendido únicamente por la vía legal a través de su abogado.

