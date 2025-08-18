HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón revela la verdad detrás de su convivencia con Delany López y sorprende con fuerte confesión: "Era mi familia"

Samahara Lobatón causó revuelo en 'El valor de la verdad' al confesar que vivió casi un año con la influencer Delany López, revelación que sorprendió en el set.

Samahara Lobatón volvió a convertirse en protagonista de la escena mediática tras sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. La hija de Melissa Klug sorprendió al contar un episodio desconocido de su adolescencia: llegó a vivir durante aproximadamente un año en la casa de Delany López, una experiencia que, según dijo, le permitió encontrar estabilidad en un momento complicado.

La influencer de 22 años relató que esta convivencia no fue casualidad, sino consecuencia directa de un lazo familiar inesperado. Su padre, Abel Lobatón, conocido en el mundo futbolístico como el ‘Murciélago’, mantuvo una relación sentimental con Gisela Osorio, madre de Delany. Este vínculo generó cercanía entre ambas familias y llevó a Samahara a encontrar en ese hogar un refugio cuando atravesaba tensiones personales.

Samahara Lobatón confiesa el motivo de su convivencia con Delany López

Durante el programa, Samahara detalla la razón detrás de esa decisión. “Esto ha sido hace poco, el año pasado. Este es el proceso de las tres (Delany, Darinka y Xiomy) juntas. La mamá de Delany estuvo saliendo bastante tiempo con mi papá y cuando me voy de la casa, me voy a vivir a la casa de la mamá de Delany”, reveló la influencer frente a la audiencia.

El testimonio causó sorpresa, ya que dejó en evidencia cómo las dinámicas familiares marcaron su día a día. La joven señaló que, en medio de un entorno marcado por cambios y separaciones, encontró en Delany y su madre un apoyo que la hizo sentirse parte de una familia distinta a la suya.

El vínculo cercano con Delany López

Samahara destacó que la relación con Delany fue mucho más allá de una simple amistad. “Delany prácticamente era mi familia, yo pasaba 24/7 con ella, justo ella se estaba separando del papá de su hijo. Ella era mi familia, su mamá se comportó súper bien conmigo”, agregó emocionada. Con estas palabras, la hija de Melissa Klug recalcó que esa convivencia fue clave en su vida, pues más allá de la polémica relación entre su padre y Gisela Osorio, encontró un espacio en el que pudo sentirse acompañada y respaldada.

