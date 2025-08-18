HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón revela en 'EVDLV' que Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación: "Fue por miedo a mi mamá"

Samahara Lobatón sorprendió en ‘El Valor de la Verdad’ al confesar que Jefferson Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su romance por temor a Melissa Klug, lo que terminó marcando un quiebre en su amistad con la modelo.

Samahara Lobatón rompió el silencio en El Valor de la Verdad y reveló detalles sobre el romance oculto entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe.
Samahara Lobatón rompió el silencio en El Valor de la Verdad y reveló detalles sobre el romance oculto entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe. | Foto: Composición LR/ Ariana Espinoza/ Instagram/ Youtube

La reciente revelación de Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’ ha generado gran interés en el mundo del espectáculo, ya que confesó que Ivana Yturbe le ocultó su relación sentimental con Jefferson Farfán durante mucho tiempo, incluso cuando los rumores eran cada vez más evidentes. Según contó, no se trataba de un simple intento del futbolista por mantener en reserva su romance ante la prensa, sino de un temor mucho más personal: su expareja Melissa Klug.

Samahara explicó que Ivana nunca le contó abiertamente sobre su vínculo con la popular ‘Foquita’. De hecho, llegó a mentirle en una oportunidad, asegurando que viajaba a Chiclayo, cuando en realidad estaba disfrutando de un viaje de lujo con el exfutbolista. Ese detalle marcó la desconfianza, pues la relación de amistad entre ambas siempre había estado basada en la sinceridad y la cercanía.

PUEDES VER: Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

lr.pe

Samahara Lobatón confesó que Jefferson Farfán pidió a Ivana Yturbe ocultar su relación para que Melissa Klug no se entere

La hija de Melissa Klug también remarcó que, a pesar de la confianza que había entre ellas, Ivana no se atrevió a contarle nada. Incluso cuando Samahara le dijo que no se molestaría, esta prefirió mantener el secreto. Según lo que relató, la decisión de ocultarlo fue orden de Jefferson Farfán, quien no quería que la noticia llegara a oídos de Melissa Klug, debido al poco tiempo transcurrido desde la ruptura con la madre de Samahara.

Durante la entrevista, Lobatón expresó que se sintió dolida porque consideraba a ‘La Princesa Inca’ su mejor amiga. Recordó que eran inseparables y que habían compartido muchos momentos importantes. Aunque hoy mantienen una buena relación y son muy amigas, la confianza que existía antes nunca volvió a ser la misma. “Lo ocultó por él, porque sabía que era mi mejor amiga y temía que mi mamá (Melissa Klug) se entere”, señaló.

PUEDES VER: ¿Indirecta para Magaly? Jefferson Farfán publica potente mensaje tras ganar juicio contra la 'Urraca': "Todo llega a su tiempo"

lr.pe

Samahara Lobatón negó haber presentado a Ivana Yturbe a Jefferson Farfán

Asimismo, reveló que tuvo que aclararle la situación directamente a su madre, Melissa Klug, ya que muchos llegaron a pensar que ella había sido quien presentó a Ivana e impulsó la relación con Farfán. “Se hizo un problemón, muy mediático. Todos decían que yo se la había presentado y no fue así. Se lo repetí muchas veces a mi mamá: yo no tenía nada que ver ahí”, comentó Samahara.

Finalmente, la joven confesó que lo que más la afectó no fue el romance en sí, sino la mentira de su amiga. Según explicó, cuando descubrió que Ivana ya llevaba tiempo saliendo con el futbolista y que nunca se lo dijo de frente, la relación entre ambas cambió para siempre. Para Samahara, ese engaño fue el punto de quiebre que marcó un antes y un después en su amistad.

