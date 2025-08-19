Rosángela Espinoza protagonizó un momento inesperado en “Esto es Guerra” al confesar que Patricio Parodi intentó acercarse a ella cuando ingresó al programa. La declaración se produjo durante una charla en el set, donde la participante recordó cómo fueron sus primeros días en el reality y, sin rodeos, mencionó que el capitán de los Guerreros le mostró interés. Sus palabras generaron sorpresa entre los competidores y fueron replicadas de inmediato por las redes sociales.

La modelo expresó con claridad que, apenas se integró al formato, percibió actitudes de coquetería por parte de Parodi. “Ni bien entré a EEG, él me estuvo coqueteando”, señaló entre risas, provocando la reacción inmediata de sus compañeros. La afirmación captó la atención de los conductores, quienes aprovecharon el instante para pedirle al capitán de los Guerreros que respondiera en vivo a lo dicho por Espinoza, por lo cual Patricio Parodi decidió restarle importancia a las declaraciones de la modelo y solo reírse y aclarar la buena relación que tiene con Rosángela.

El supuesto romance entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi

Patricio Parodi, al escuchar la declaración de Rosángela, reaccionó en medio de la sorpresa. Con el micrófono en mano, aseguró que lo mencionado formaba parte de la convivencia dentro del reality y que siempre mantuvo una relación cordial con su compañera. De esa manera, el capitán de los Guerreros aclaró que no existía un interés romántico y que su vínculo con Espinoza se basaba en el respeto mutuo y en la dinámica del programa.

El momento se desarrolló durante una secuencia de interacción entre los competidores, lo que permitió que la confesión de la modelo surgiera de manera espontánea. Los conductores resaltaron la naturalidad con la que Rosángela compartió su recuerdo y destacaron la reacción inmediata de Parodi, quien optó por restarle peso al comentario.