En un segmento del programa 'Esto es Guerra', emitido el 14 de agosto y titulado 'La Terapia', cuando Mario Irivarren fue consultado sobre si deseaba formar una familia con Onelia Molina, el popular creador de contenido y chico reality, respondió que, por ahora, no desea tener hijos con ella:

"Llegado el momento, si ambos estamos de acuerdo, yo, a diferencia de muchos, quiero ser un papá viejo. Yo siempre lo he dicho: quiero ser papá a los 40, si se puede, para así obligarme a siempre tener un buen estado de salud". Además, añadió que "toda la vida se ha malinterpretado, cuando dicen que en el presente no, pero en un futuro sí".

Todo esto ocurrió después de que Onelia expresara su deseo de convertirse en madre: "Sí, en algún momento". Aunque no precisó, comentó que proviene de una familia muy unida y armoniosa, lo que motiva a considerar la maternidad en el futuro: "Sí, yo creo que quiero ser mamá en algún momento. Vengo de una familia que es superlinda, superunida", declaró.

Usuarios reaccionan a las declaraciones de Mario Irivarren sobre no querer ser papá ahora

Las declaraciones de Irivarren no fueron bien recibidas en redes sociales. El chico reality fue blanco de críticas por parte de usuarios en la plataforma TikTok, quienes contrastaron su respuesta con la de Onelia. "Para él todo gira en su entorno. 'Yo quiero', pero no piensa en pareja", señaló una seguidora.

Otras personas se dirigieron directamente a Onelia con mensajes como: "Tantas red flags y no se da cuenta. ¡Onelia, date cuenta"!, "¡Ay bebé, estás viendo y no ves!" o "Cada vez que dice algo, la destruye. Triste".

Además, una ciudadana señaló al programa: "Los de 'EEG' están haciendo de todo para que Onelia se dé cuenta, y ella nada".