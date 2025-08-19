Cómicos ambulantes se pronuncian tras violenta intervención de fiscalizadores en Gamarra: "¿Por qué golpearnos?"

Los cómicos ambulantes José Luis Cachay, Edwin Aurora y César Mori ('Puchito') denunciaron públicamente que fueron víctimas de una violenta agresión por parte de fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria en plena vía pública del emporio comercial de Gamarra. Los artistas aseguraron que incluso su colega Kike Suero también fue atacado durante el operativo.

Tras los hechos, los humoristas rechazaron la versión de la Municipalidad, que los acusa de haber iniciado la trifulca y de estar bajo los efectos del alcohol. “¿Por qué atacarnos? ¿Por qué golpearnos?”, cuestionó Cachay, para La república, al acudir a la comisaría Apolo para presentar la denuncia correspondiente.

Cómicos ambulantes alzan su voz sobre brutal intervención de fiscalizadores

Los cómicos sostienen que se encontraban trabajando cuando un grupo de más de 20 fiscalizadores los rodeó y comenzó a agredirlos. Cachay, quien llegó a la municipalidad con bastón debido a los golpes recibidos, señaló que fue obligado a trasladarse al Banco de la Nación para realizar los trámites del médico legista pese a encontrarse adolorido.

“Nos dejaron marcados. Estuvimos esperando que los municipales se retiren, como lo hacen todos los ambulantes, y esta gente vino directamente a golpearnos”, afirmó. Por su parte, ‘Puchito’ denunció que su hijo menor de 17 años también fue violentado durante la intervención. “Mi hijo se hace a un costado y todos los fiscales van contra él: lo golpean, lo patean. Tuve que rescatarlo”, declaró entre lágrimas.

Asimismo, los cómicos exigieron que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para demostrar que ellos no provocaron la agresión. “Hoy mismo me comprometo a hacerme la prueba de dosaje etílico. No hemos tomado ni agua”, agregó Edwin Aurora al desmentir las acusaciones de consumo de alcohol.

PUEDES VER: Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Cómico expone la perdida de sus pertenencias tras intervención en Gamarra

Además de los golpes, los artistas denunciaron la pérdida de varias pertenencias personales durante el enfrentamiento. Edwin Aurora detalló que en medio de la confusión se les arrebató un celular, dinero en efectivo y herramientas de trabajo como pelucas, golosinas y accesorios que utilizan durante sus presentaciones.

“Hemos sufrido la pérdida de un celular, además de nuestras ganancias del día y las cosas con las que trabajamos. Se las llevaron en pleno momento de la pelea”, lamentó el cómico. Los cómicos también exigieron a la Municipalidad de La Victoria que se pronuncie y ponga a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad.