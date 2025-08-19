HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Espectáculos

Cómicos ambulantes se pronuncian tras violenta intervención de fiscalizadores en Gamarra: "¿Por qué golpearnos?"

Los humoristas denunciaron que, además de ser golpeados, les arrebataron sus herramientas de trabajo y hasta agredieron al hijo menor de uno de ellos durante la intervención en Gamarra.

Cómicos ambulantes denuncian robo de sus pertenencias tras intervención. Foto: composición LR/difusión/TV Perú
Cómicos ambulantes denuncian robo de sus pertenencias tras intervención. Foto: composición LR/difusión/TV Perú

Los cómicos ambulantes José Luis Cachay, Edwin Aurora y César Mori ('Puchito') denunciaron públicamente que fueron víctimas de una violenta agresión por parte de fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria en plena vía pública del emporio comercial de Gamarra. Los artistas aseguraron que incluso su colega Kike Suero también fue atacado durante el operativo.

Tras los hechos, los humoristas rechazaron la versión de la Municipalidad, que los acusa de haber iniciado la trifulca y de estar bajo los efectos del alcohol. “¿Por qué atacarnos? ¿Por qué golpearnos?”, cuestionó Cachay, para La república, al acudir a la comisaría Apolo para presentar la denuncia correspondiente.

PUEDES VER: Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: 'La pareja hace que uno no esté cerca'

lr.pe

Cómicos ambulantes alzan su voz sobre brutal intervención de fiscalizadores

Los cómicos sostienen que se encontraban trabajando cuando un grupo de más de 20 fiscalizadores los rodeó y comenzó a agredirlos. Cachay, quien llegó a la municipalidad con bastón debido a los golpes recibidos, señaló que fue obligado a trasladarse al Banco de la Nación para realizar los trámites del médico legista pese a encontrarse adolorido.

“Nos dejaron marcados. Estuvimos esperando que los municipales se retiren, como lo hacen todos los ambulantes, y esta gente vino directamente a golpearnos”, afirmó. Por su parte, ‘Puchito’ denunció que su hijo menor de 17 años también fue violentado durante la intervención. “Mi hijo se hace a un costado y todos los fiscales van contra él: lo golpean, lo patean. Tuve que rescatarlo”, declaró entre lágrimas.

Asimismo, los cómicos exigieron que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para demostrar que ellos no provocaron la agresión. “Hoy mismo me comprometo a hacerme la prueba de dosaje etílico. No hemos tomado ni agua”, agregó Edwin Aurora al desmentir las acusaciones de consumo de alcohol.

PUEDES VER: Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

lr.pe

Cómico expone la perdida de sus pertenencias tras intervención en Gamarra

Además de los golpes, los artistas denunciaron la pérdida de varias pertenencias personales durante el enfrentamiento. Edwin Aurora detalló que en medio de la confusión se les arrebató un celular, dinero en efectivo y herramientas de trabajo como pelucas, golosinas y accesorios que utilizan durante sus presentaciones.

“Hemos sufrido la pérdida de un celular, además de nuestras ganancias del día y las cosas con las que trabajamos. Se las llevaron en pleno momento de la pelea”, lamentó el cómico. Los cómicos también exigieron a la Municipalidad de La Victoria que se pronuncie y ponga a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad.

Notas relacionadas
Edith Santos se pronuncia tras beso con Chikiplum y lanza indirecta a su expareja Katty Prado: "Nadie tiene por qué reclamar"

Edith Santos se pronuncia tras beso con Chikiplum y lanza indirecta a su expareja Katty Prado: "Nadie tiene por qué reclamar"

LEER MÁS
Cómico Cachay expone su verdadero estado de salud tras ser víctima de brutal agresión por parte de fiscalizadores: "No puedo caminar"

Cómico Cachay expone su verdadero estado de salud tras ser víctima de brutal agresión por parte de fiscalizadores: "No puedo caminar"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

LEER MÁS
Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

LEER MÁS
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS
Onelia Molina debuta como animadora infantil y sorprende con curioso comentario durante su show: "Como el amor que tengo, chiquitito

Onelia Molina debuta como animadora infantil y sorprende con curioso comentario durante su show: "Como el amor que tengo, chiquitito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota