Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Lo que pretendía ser un momento agradable para los visitantes al emporio comercial de Gamarra, terminó en un violento desalojo de un grupo de cómicos ambulantes, quienes fueron atacados a golpes por fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de La Victoria.

Los reconocidos personajes del humor se encontraban en la zona intentando ofrecer un espectáculo al público cuando fueron intervenidos por los agentes, que a punta de puñetes y patadas intentaron retirarlos del lugar.

Cómicos ambulantes fueron desalojados a golpes en Gamarra

Entre los artistas se encontraban figuras conocidas como Cachay, Kike Suero, Edwin Aurora y César Mori, conocido como ‘Puchito’, quien se encontraba acompañado de su hijo de 17 años. Un video grabado desde el celular de un testigo, mostró el momento en que los fiscalizadores agreden brutalmente al menor, lo empujan al suelo y lo golpean en reiteradas ocasiones.

'Puchito' y su hijo tras ser brutalmente agredidos por serenos y fiscalizadores en Gamarra. Captura ATV

Su padre intentó defenderlo, pero también terminó agredido. Finalmente, logró auxiliarlo y llevarlo a una galería cercana para ponerlo a buen recaudo.

“Agarran a mi hijo y se lo llevan a un costado. Lo golpean con palos, puñetes y patadas”, denunció César Mori, quien luego acompañó a su hijo a Medicina Legal y posteriormente a un centro de salud debido a las lesiones sufridas.

Denuncian agresión en la comisaría

Por su parte, Cachay relató que también fue golpeado por los agentes. “Me dieron con un palo en la cabeza, de ahí me tiraron al suelo y me patearon”, expresó indignado el comediante.

Los artistas señalaron que presentaron la denuncia correspondiente en la comisaría y han solicitado revisar las cámaras de seguridad de Gamarra para identificar a los agresores.