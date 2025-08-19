Durante una reciente participación en el programa ‘JB en ATV’, la actriz Edith Santos protagonizó un sketch junto a José Luis Ríos, conocido artísticamente como Chikiplum, en el que ambos compartieron un beso. El momento generó revuelo en redes sociales, ya que el actor es el padre de la hija de Katty Prado, su expareja y colega en el mismo espacio televisivo.

Edith Santos aclaró su postura frente a cualquier controversia, aludiendo de forma indirecta a Katty Prado: “Hasta donde sé, él está soltero. A mí me gustan los grandotes, pero en la vida siempre es bueno probar de todo, y como soy una persona que le gusta ir de extremo a extremo, pues esta vez me lancé con uno de mi calibre. Nadie tiene por qué reclamarme”, declaró.

Chikiplum y Katty Prado: una historia que llegó a su fin en 2024

La polémica no surge únicamente por el beso en pantalla, sino por el historial sentimental que une a Chikiplum y Katty Prado, quienes fueron pareja durante varios años y padres de una menor. Ambos eran conocidos como 'Los Chikiplunes', una de las duplas más queridas del circuito cómico peruano.

Sin embargo, el 16 de febrero de 2024, Katty Prado sorprendió al emitir un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde informó que la relación con José Luis Ríos había llegado a su fin. “Quiero comunicarles que hace algunos meses terminó nuestra relación. No lo hice público antes porque estaba priorizando mi bienestar y el de mi hija”, señaló.

El inicio de la relación de 'Los Chikiplunes'

Katty Prado y José Luis Ríos se conocieron gracias a una amiga en común vinculada a la Asociación de Personas Pequeñas del Perú (ASPEPP). En aquel entonces, Prado ya realizaba participaciones ocasionales en programas humorísticos, mientras que Ríos empezaba a abrirse camino en el mundo artístico. “La conexión fue inmediata”, recordó Katty en una entrevista pasada. La relación comenzó como una amistad y con el tiempo se transformó en un vínculo sentimental. Ambos no solo compartían proyectos laborales, sino también metas personales y familiares.