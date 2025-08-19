La presentación de un show callejero protagonizado por reconocidos cómicos ambulantes terminó en un hecho de violencia que ha generado gran indignación. Entre los afectados se encuentra el humorista Cachay, quien denunció haber sido agredido brutalmente por fiscalizadores municipales durante una intervención en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, en Lima.

El hecho ocurrió cuando artistas como Kike Suero, Edwin Aurora, César Mori (conocido como ‘Puchito’) y su hijo de 17 años realizaban una presentación callejera. La jornada, que pretendía ser un momento de entretenimiento gratuito para los transeúntes, fue interrumpida por personal de fiscalización y serenazgo, quienes, según testigos, actuaron con violencia desmedida.

Cachay rompe su silencio tras agresión en Gamarra

El reconocido cómico Cachay, figura emblemática del humor popular peruano, relató visiblemente afectado los momentos de terror que vivió durante la intervención. En declaraciones a medios de prensa, el actor indicó que fue golpeado salvajemente por agentes municipales, quienes no mostraron consideración alguna pese a su estado de salud.

“Me agarró y me metió un palo en la cabeza. Luego me tiraron al suelo y me patearon. No puedo caminar, me han golpeado la pierna. Estoy operado de los meniscos”, denunció el actor, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Cachay no fue el único en recibir agresiones físicas. Según versiones recogidas en el lugar, otros miembros del grupo de cómicos ambulantes también fueron atacados sin previo aviso, mientras intentaban realizar su espectáculo en plena vía pública. La situación se tornó caótica y varios testigos grabaron lo sucedido, cuyas imágenes ya circulan en redes sociales, generando fuerte rechazo contra la actuación de los fiscalizadores de La Victoria.

Cómicos ambulantes fueron agredidos salvajemente por fiscalizadores

Uno de los casos más alarmantes fue el de César Mori, conocido en el mundo artístico como ‘Puchito’, cuyo hijo de 17 años fue golpeado por los fiscalizadores durante el desalojo. El menor, que acompañaba a su padre durante la actividad, fue arrinconado por los agentes y brutalmente agredido, según evidencian las grabaciones compartidas por testigos presenciales.

“Agarran a mi hijo y se lo llevan a un costado. Lo golpean con palos, puñetes y patadas”, declaró Mori, aún conmovido por la escena que presenció.

El cómico logró sacar a su hijo del lugar y trasladarlo de urgencia a una galería cercana para protegerlo de mayores daños. Luego lo llevó a un centro de salud, tras pasar por Medicina Legal, para constatar las lesiones ocasionadas por la agresión. Otros artistas también presentaron contusiones, entre ellos Kike Suero y Edwin Aurora, quienes se solidarizaron con Cachay y exigieron justicia ante lo sucedido.