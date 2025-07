El comediante peruano Jaime Suero, conocido artísticamente como Kike, ha participado en diversos espacios televisivos de humor, entre ellos el programa 'Los ambulantes de la risa', de Panamericana Televisión. En dicho espacio interpretó personajes populares y compartió escena con figuras como 'Tripita', Danny, Cachay y 'Mondongo'.

En una entrevista para el canal 'Conseñal TV', el actor se refirió a su relación con otros cómicos ambulantes. Indicó que, aunque ha tenido discusiones con varios de ellos, protagonizó un enfrentamiento físico con el artista conocido como 'Loncherita'. Según relató, el hecho ocurrió frente a dos personas cercanas y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido.

Kike Suero: ¿con qué cómico ambulante tuvo un enfrentamiento físico?

La figura del humor, Kike Suero, declaró que el único altercado físico que ha tenido fue con Héctor Chavarría Cotrina, conocido como 'Loncherita', quien alcanzó notoriedad en 1998 tras aparecer en el programa de Mónica Zevallos. Ambos compartían una relación cercana desde sus inicios, cuando trabajaban vendiendo caramelos en el transporte público.

“El único que me fui a golpe fue con ‘Lonchera’. Me arrepiento hasta ahorita de haberme peleado con él a puñete. Tremendo amigo. Y lo peor de todo es que me peleé en la puerta de su casa, yo vivía a la vuelta. Veníamos a trabajar de vender caramelos en los carros”, acotó.

Héctor Chavarría Cotrina, conocido como ‘Loncherita’. Foto: Panamericana

Suero explicó que el enfrentamiento ocurrió frente a la madre y la hermana de Chavarría, lo que le generó incomodidad. Aunque no detalló el motivo de la pelea, afirmó que se sintió arrepentido por la situación. "Hasta ahorita me arrepiento”, puntualizó.

“Lo que me dolió fue que salió su hermana y su mamá. Yo era familia ahí. Cuando vi a la señora que salió, la mamita Juanita y su hermana, me quedé paralizado. Madrecita bella. Y me dijo, ‘¿Kike?, qué decepción’. Su hermana me dijo, ‘Kike, ¿cómo?’ y le digo, ‘disculpa’, comentó.

A pesar del incidente, aseguró que la amistad entre ambos se mantuvo y lograron reconciliarse.