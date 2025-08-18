HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

Samahara Lobatón reveló polémicos episodios en 'El valor de la verdad', entre ellos detalles de su vida cerca a Jefferson Farfán. Tras ello, el futbolista lanzó un mensaje en redes sociales.

Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV'. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube
Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV'. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube | Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube

Jefferson Farfán volvió a estar en el centro de la atención pública tras las confesiones de Samahara Lobatón en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. La joven reveló detalles sobre la relación con la expareja de su madre, el exfutbolista, a quien describió en su rol de padrastro y en los episodios posteriores ligados a sus romances mediáticos.

Ante estas declaraciones, Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales y, fiel a su estilo, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la influencer por exponer aspectos privados de su vida. "Mientras menos cuentes, mejor te va", escribió el exfutbolista en Instagram.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

Samahara Lobatón confiesa el "rol paternal" de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán fue tema central en las confesiones de Samahara Lobatón en el sillón rojo, donde reveló que, aunque lo vio como una figura cercana, nunca lo consideró un padre. "Sí, pero no fue como un papá. Él estuvo 13 años con mi mamá, cuando yo tenía 1 o 2 años. Fui una niña que creció viendo al hombre de mi mamá que proveía y todo, pero no fue como un papá", contó la influencer sobre el exfutbolista.

La hija de Melissa Klug también desmintió que Farfán solo cumpliera un rol económico o de proveedor. "Ni tanto, directamente no nos pagaba el colegio. Él tenía un juego con mamá: 'la cartera o el dinero de la cartera'. Mi mamá le decía 'Oye, necesito pagar el colegio' y él le decía que no. Mi mamá escogía 'la plata de la cartera' para pagarnos el colegio", relató Samahara.

Samahara reveló detalles del romance entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

Samahara Lobatón reveló que Ivana Yturbe le ocultó por un largo tiempo su romance con Jefferson Farfán, incluso cuando los rumores sobre la relación eran cada vez más notorios. Según relató, no se trataba únicamente de la intención del futbolista por mantener su vida sentimental lejos de los medios, sino de un temor más personal: la reacción de Melissa Klug.

La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ detalló que Ivana nunca fue transparente respecto a su vínculo con la ‘Foquita’. Incluso recordó un episodio en el que la modelo le aseguró que viajaba a Chiclayo, cuando en realidad estaba disfrutando de unas lujosas vacaciones con el exfutbolista.

