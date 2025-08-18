Las confesiones de Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’ no pasaron desapercibidas y despertaron gran polémica, ya que la influencer habló abiertamente sobre aspectos íntimos de su vida. Entre ellos, recordó su complicada relación con su madre, Melissa Klug, a quien señaló de haberla castigado con dureza durante su infancia y adolescencia. Incluso reveló que, tras una fuerte discusión, tomó la drástica decisión de abandonar la casa.

En medio de estas revelaciones, la pregunta número 12 sorprendió a Samahara. Beto Ortiz le consultó: “¿Eres mejor madre que tu madre?”, una interrogante que la puso visiblemente nerviosa. Tras unos segundos de silencio, la creadora de contenido respondió: “No”. Sin embargo, el conductor señaló que había cambiado su respuesta, pues durante el polígrafo ella había contestado lo contrario.

Samahara Lobatón explica por qué respondió que era mejor mamá que Melissa Klug

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón admitió que dudó al responder si era mejor madre que Melissa Klug, ya que recordó que cuando era pequeña vivió una crianza estricta, diferente a lo que es ella como madre. “Mi mamá es una excelente mamá, más que un cambio de pregunta fue que yo estaba en duda en la respuesta. Yo me considero una excelente madre, pero siento que mi mamá no ha tenido métodos ortodoxos, más de la época antigua. Pero hoy en día mi mamá es otra mamá”, explicó.

Asimismo, reconoció que en la actualidad su madre tiene una forma distinta de criar a sus hermanos menores y comprendió que, al haber asumido la maternidad a los 14 años, pudo cometer errores. “No la juzgo, porque era muy chibola también cuando fue mamá”, comentó.

Finalmente, Samahara destacó la influencia positiva de su progenitora y reconoció la labor que realizó durante su crianza. “Mi madre es excelente, ella, mi abuela y mi bisabuela son mis ejemplos de madre. Respondí con mucha duda (…) Ella es una excelente madre, sacó adelante tres hijas mujeres”, expresó la influencer.

Samahara Lobatón expone los castigos de su madre Melissa Klug

Samahara Lobatón sorprendió al contar cómo era la disciplina que imponía su madre, Melissa Klug, durante su infancia y adolescencia. La confesión se dio después de admitir que en algún momento consumió drogas, aunque aseguró que no desarrolló una adicción gracias a la estricta presencia de su progenitora. “Para eso estaba el Hitler de mi mamá”, expresó la creadora de contenido.

Respecto a los castigos que recibía en casa, Samahara fue directa al señalar que Klug recurría al castigo físico. “Mi mamá te volteaba desde que ingresabas a la casa, o sea, a todos. Por algo ha vivido tanto”, recordó. Al ser consultada sobre la intensidad de esas reprimendas, no dudó en añadir: “(¿Te daba duro?) Sí. (¿Con qué? ¿Con correa, con chancleta?) No necesitaba nada de eso. (Puñetazo limpio). Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”.