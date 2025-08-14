“Ella debe estar sufriendo”. Con esa frase, Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, resumió la delicada situación emocional que estaría atravesando la cantante de cumbia, en medio del escándalo mediático que envuelve a Christian Cueva. La también bailarina expresó su tristeza por ver cómo la vida sentimental de su amiga se expone públicamente, y lanzó una fuerte crítica al comportamiento del futbolista.

Las declaraciones se dieron en el programa ‘Todo se filtra’, tras la denuncia pública de Pamela López, expareja de Cueva, quien reveló que el jugador habría intentado comunicarse varias veces con Paul Michael, su actual pareja. Esta situación, según fuentes cercanas, habría desencadenado un conflicto entre Christian Cueva y Pamela Franco, lo que explicaría por qué la cantante eliminó todas sus fotos junto a él en redes sociales.

Vanessa Pumarica asegura que Pamela Franco "debe estar sufriendo" por Cueva

Vanessa Pumarica no solo fue contundente al hablar sobre el estado anímico de la artista, sino que también se mostró preocupada por el entorno que rodea a Pamela Franco. “Ver lo que veo en televisión me da muchísima pena, no por él, sino por ella. Porque yo me imagino, y por el cariño que le tengo, ella debe estar sufriendo. Entonces, no se lo merece tampoco”, señaló.

Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, aprovechó el espacio televisivo para enviarle un consejo directo. “Si yo estuviera con ella en este momento, le diría: ‘Replantea’. Ya está grande, es una mujer adulta, sabe qué decidir. Christian jamás va a responder, porque ¿qué va a decir?”, expresó. Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia sobre el futuro de la relación entre la cantante y el deportista.

Pamela Franco borra fotos con Christian Cueva

Los rumores de una posible separación entre Christian Cueva y Pamela Franco se intensificaron luego de que la cantante eliminara todas las imágenes junto al futbolista de su cuenta oficial de Instagram. Esta decisión se dio poco después de la revelación de Pamela López sobre los intentos de contacto del jugador con su actual pareja, generando una ola de especulaciones sobre el futuro de la relación.

Kurt Villavicencio, conductor de ‘Todo se filtra’, sostuvo que la artista habría tomado esta drástica medida motivada por el malestar generado por las acciones de Cueva. “Ella estaría muy disgustada por lo que ha hecho Cueva y por eso ha borrado sus fotos, pero también hay rumores de que habrían terminado”, dijo el presentador.

Hasta el momento, ni Christian Cueva ni Pamela Franco han confirmado o desmentido públicamente una ruptura. Sin embargo, la falta de interacción reciente entre ambos, la eliminación de todo rastro conjunto en redes y el silencio ante las declaraciones de Pamela López han sido interpretados como señales de un posible distanciamiento.