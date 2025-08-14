Pamela Franco y Christian Cueva estarían atravesando uno de los momentos más complejos en su relación. La intérprete de cumbia ha generado revuelo entre sus seguidores al eliminar todas las fotografías en las que aparecía junto al actual futbolista de Emelec de Ecuador, según reveló el programa 'Todo se filtra', lo que ha intensificado los rumores sobre una posible ruptura con el futbolista.

Este sorpresivo movimiento en redes ocurrió después de las revelaciones hechas por Pamela López, aún esposa del mediocampista, quien denunció públicamente que Cueva habría intentado comunicarse hasta en cinco ocasiones con Paul Michael, su actual pareja. Las acusaciones, sumadas a la reacción de Franco en sus plataformas digitales, han desatado toda una ola de especulaciones sobre el futuro de la relación entre la artista y el jugador de fútbol.

Pamela Franco borra fotos con Christian Cueva de sus redes sociales

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco se hizo pública poco después de que el futbolista confirmara su separación con Pamela López, madre de sus hijos. Desde entonces, la pareja no estuvo exenta de polémicas, pero solían mostrarse unidos en redes sociales y eventos públicos. Sin embargo, todo cambió recientemente.

Pamela Franco eliminó de su cuenta de Instagram todas las imágenes en las que aparecía con Cueva. La decisión encendió las alarmas entre sus fanáticos, ya que se estaría dando en respuesta a las recientes acusaciones de Pamela López contra el padre de sus hijos.

En el programa de espectáculos 'Todo se filtra', el conductor Kurt Villavicencio abordó el tema y afirmó que la cantante estaría muy afectada por lo que ha venido ocurriendo. “Ella estaría muy disgustada por lo que ha hecho Cueva y por eso ha borrado sus fotos, pero también hay rumores de que habrían terminado”, expresó. Aunque no hay una confirmación oficial de la ruptura, los signos en redes sociales apuntan a un quiebre evidente.

Christian Cueva y sus llamadas a novio de Pamela López

La controversia que envuelve a Christian Cueva comenzó con una impactante declaración de Pamela López, quien aseguró que el deportista habría intentado comunicarse insistentemente con Paul Michael, su actual pareja sentimental. Según relató en una entrevista, el futbolista la habría contactado al menos cinco veces, en presunto estado de ebriedad.

“Temo lo peor”, expresó López, indicando que los mensajes y llamadas la tomaron completamente por sorpresa. Además, destacó que Cueva no habría actuado solo, sino en complicidad con uno de sus amigos a quien reconoció como "Mariños" y, presuntamente, viviría con 'Aladino' en Ecuador.

Ante la magnitud del escándalo, Christian Cueva negó categóricamente las acusaciones hechas por su exesposa. A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista habría manifestado que todo se trata de una difamación y anunció que emprenderá acciones legales para proteger su nombre. “No es cierto lo que se ha dicho. Tomaré las medidas correspondientes para defenderme”, posteó.