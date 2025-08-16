HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva mandó un mensaje a Pamela Franco, luego de que la cantante eliminara las fotos que tenía con él en redes.

Christian Cueva dejó un mensaje a Pamela Franco. Foto: Composición LR/Difusión/Willax
Christian Cueva dejó un mensaje a Pamela Franco. Foto: Composición LR/Difusión/Willax

Christian Cueva sorprendió al aclarar los rumores de una supuesta ruptura con Pamela Franco. Estas versiones tomaron fuerza luego de que su aún esposa, Pamela López, lo acusara de intentar comunicarse insistentemente con su pareja, Paul Michael. A ello se sumó que la cantante de cumbia decidió eliminar de sus redes sociales las fotografías que tenía junto al futbolista.

Pese a las especulaciones sobre una crisis, el jugador de Emelec dejó en claro que su romance con Pamela sigue firme. Este 15 de agosto, la artista estrenó un nuevo videoclip y Cueva no dudó en apoyarla públicamente con un mensaje cariñoso que disipó las dudas. Por su parte, Franco aseguró que se encuentra tranquila y descartó cualquier problema con ‘Aladino’.

PUEDES VER: Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: 'Llegó Navidad'

lr.pe

Christian Cueva manda sentido mensaje a Pamela Franco

En medio de los rumores sobre una supuesta crisis con Christian Cueva, Pamela Franco eliminó de sus redes sociales las fotos en las que aparecía junto al futbolista. Poco después, compartió un adelanto de su nuevo tema Frente a frente, en el que se la veía derramar lágrimas. Dado que la canción aborda una separación, muchos seguidores comenzaron a especular sobre el estado de su relación.

Sin embargo, el mediocampista del Emelec despejó los rumores al dejarle un romántico comentario en una publicación relacionada al videoclip. La cuenta de Instarándula mostró el mensaje que Cueva escribió para la cantante: “Te amo, mi amor, hermosa canción”. Este gesto no pasó desapercibido para los internautas. Uno de los seguidores del portal de espectáculos opinó: “Por eso el show de la peleita, iba a lanzar un nuevo tema”, dejando entrever que podría haberse tratado de una estrategia de promoción.

PUEDES VER: Magaly Medina arremete contra hermano de Christian Cueva por 'insultar' a Pamela López: 'Una soberana malcriadez'

lr.pe

Pamela López opina sobre rumores de separación entre Cueva y Pamela Franco

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, brindó declaraciones a ‘Magaly TV: La Firme’, donde habló sobre los rumores de una supuesta ruptura entre el futbolista y Pamela Franco. López recordó las infidelidades que sufrió durante su relación con ‘Aladino’ y aseguró que la cumbiambera debe afrontar las consecuencias de estar con él. “El mitómano, el infiel descansa, más nunca cambia. Así que bueno, cada quien decide en dónde estar, y qué bueno que yo ya no estoy en ese lugar”, expresó con firmeza.

Además, la madre de los hijos de Cueva se dirigió a Pamela Franco, con quien el jugador mantuvo un romance extramatrimonial años atrás. Con tono irónico, López dejó entrever que la cantante estaría pasando por lo mismo que ella vivió: “Ojalá que la vida, pues, no la castigue, ¿no? Como me castigó a mí de esa manera, con un padre tan irresponsable, tan narcisista”.

