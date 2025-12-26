La Navidad no fue un momento de paz para Pamela López y sus pequeños. La influencer reveló que Christian Cueva realizó una videollamada a sus hijos en presunto estado de ebriedad, provocando su llanto y desconcierto. Durante la conversación, la enamorada de Paul Michael evidenció cómo los menores se sintieron afectados al presenciar palabras inapropiadas y actitudes negativas de su padre.

Según López, la situación se agravó porque la llamada se produjo pasada la medianoche, cuando los niños estaban esperando un momento de alegría familiar. En el video compartido, se puede observar cómo una de las pequeñas sostenía el teléfono mientras sus padres discutían de manera intensa.

Conversaciones tensas entre Pamela López y Christian Cueva

Pamela López confrontó a Christian Cueva por exponer a sus hijos a un momento desagradable. La animadora de eventos explicó que, pese a la disposición de diálogo pacífico que mostró el futbolista, ella reclamó con firmeza el impacto emocional que la llamada provocó en los menores.

"Escúchame Pamela, podemos hablar tranquilos, no tengo ningún problema contigo, dime tú a qué hora puedo recoger a mis hijos", expresó el futbolista. Frente a ello, la influencer respondió: "Para empezar Christian, no se habla con alcohol encima, no me gusta (...) Has llamado a mis hijos, Crissiano está en una tembladera, Brianna está llorando, has mentado la madre a no sé qué persona".

Pamela López revela que Cueva hizo llorar a sus hijos

A pesar del conflicto, Pamela dejó que sus hijos conversen con su padre y un hermano como muestra de que la comunicación sí se pudo consolidar. Sin embargo, enfatizó que Christian Cueva los hizo pasar un mal momento y no cumplió con los regalos prometidos.

"Hiciste llorar a mis tres hijos pero tengo una noticia, no lograste el fin, no arruinaste nuestra Navidad, mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees. Yo seguiré defendiéndolos con garras y dientes para que te quede claro que soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea", recalcó la popular 'Kity Pam'.