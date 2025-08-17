Paul Michael rompió su silencio en redes sociales tras la confirmación de Víctor Yaipén Jr. sobre su salida de Orquesta Candela. Según explicó el cantante de cumbia el pasado 14 de agosto, el novio de Pamela López habría decidido enfocarse en sus proyectos personales, y ambas partes acordaron finalizar el vínculo laboral para contar con alguien totalmente dedicado a la orquesta.

Por su parte, el popular 'Chalaquito' respaldó la versión de Víctor Yaipén Jr. y, durante un live en TikTok, adelantó que continuará trabajando en proyectos junto a Pamela López y que no se alejará de la música. “Independiente, tengo varios proyectos ahí con Pam. Vamos a sacar un disco”, comentó, dejando entrever su próximo paso como artista.

Paul Michael aclara su salida de Orquesta Candela

Durante una transmisión en TikTok junto a su pareja Pamela López, Paul Michael se mostró agradecido por la oportunidad que le brindó Víctor Yaipén Jr. y la Orquesta Candela, dejando claro que su salida se dio en buenos términos. “Quiero confirmarles que ya no estoy en Orquesta Candela, igual muy agradecido con la orquesta, se han portado demasiado bien conmigo de principio a fin”, comentó.

El cantante también se refirió a las especulaciones sobre su salida, algunas vinculadas a que su desempeño en la última presentación, donde interpretó ‘Senderito de amor’, no habría sido del todo satisfactorio. Al respecto, el joven de 27 años aclaró que los problemas se debieron a cuestiones técnicas: “Fue solamente esa parte, porque empezó a fallar mi micro, el in ear”, explicó.

Líder de Orquesta Candela confirma la salida de Paul Michael

Los seguidores de la cumbia peruana comenzaron a especular sobre la salida de Paul Michael de Orquesta Candela, luego de que su imagen dejara de aparecer en próximas presentaciones y estrenos de la agrupación. Al respecto, Víctor Yaipén Jr. confirmó su salida a 'Magaly TV, la firme', explicando que el cantante tiene otras prioridades: “Bueno, la verdad él ya no pertenece a la Orquesta Candela, por cosas y proyectos que él tiene. La verdad nosotros necesitamos a alguien que se dedique al 100% a lo que es la orquesta. Decidimos cada uno tomar su camino”.

Consultado sobre si la salida de Paul estaría vinculada a la polémica entre Pamela López y Christian Cueva, Víctor aclaró al diario Trome: “Esos son temas personales, son de ellos”. Como se recuerda, la animadora de eventos acusó a su aún esposo de haber contactado a Paul Michael, lo que alimentó las especulaciones sobre la decisión del cantante.