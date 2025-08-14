Paul Michael, novio de Pamela López, dejó de formar parte de Orquesta Candela, a poco más de un mes después de su debut como nuevo integrante. La noticia se conoció este 14 de agosto a través del perfil de TikTok de ‘Faranduleando con Fer’, quien notó que en las recientes publicaciones de la agrupación ya no aparecía la imagen del joven cantante.

Víctor Yaipén, líder de la orquesta, confirmó la salida de Paul Michael y explicó que se debe a sus otros compromisos, lo que le impedía dedicarse por completo a la agrupación. “Tiene muchos proyectos personales y nosotros ya tenemos lanzamientos listos y él tiene que estar 100% entregado a Orquesta Candela”, fue la versión que entregó el cumbiambero.

Paul Michael deja Orquesta Candela: líder explica motivos de su salida

De inmediato, los seguidores de la cumbia peruana empezaron a especular sobre los motivos detrás de la pronta salida de Paul Michael, quien participó con Orquesta Candela el 8 de agosto en el aniversario del Club Universitario de Deportes, pero cuya imagen ya no figura en el próximo estreno del grupo, ‘Todavía’, junto a Joysi Love, previsto para el 22 de agosto.

Algunos señalaron que la decisión podría estar vinculada a la reciente polémica con Pamela López, quien acusó a su aún esposo Christian Cueva de contactar a Paul Michael. Otros consideraron que su desempeño en la última presentación no habría sido del todo satisfactorio y que quizá no estaba a la altura de una de las principales orquestas de cumbia del país.

No obstante, Víctor Yaipén aclaró que la separación fue mutua y que la relación terminó en buenos términos, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones. “Cada uno decidió tomar su camino, igual le deseamos todo lo mejor, tú sabes cómo es esto. Mañana o pasado podemos volver a trabajar y creo que eso es simplemente cuestión de tiempo. Siempre deseándole lo mejor y decirle a todos que nos llevamos superbien y que somos amigos”, expresó.

Pamela López teme por la seguridad de Paul Michael

Pamela López expresó su preocupación por la seguridad de su pareja, Paul Michael, tras recibir reiteradas llamadas y mensajes que, según ella, serían gestionados por personas del entorno de Christian Cueva. La influencer reveló que el cantante encontró numerosos mensajes durante un concierto con la Orquesta Candela, lo que generó alarma inmediata. “Yo puedo pensar muchas cosas. Prefiero exponerlo para que no le vaya a pasar algo, porque tú sabes que yo tengo mucho temor de eso”, declaró López en un audio difundido por ‘Amor y fuego’.

La empresaria también detalló que estas comunicaciones habrían sido enviadas por un amigo de Cueva que vive con él. “Sí (se escucha la voz de Cueva); pero ya él antes escribió al compañero de Paul. Mandaron el mensaje para una vez y mi ‘Chavito’ lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último que sí llegué a escuchar la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, manifestó, cuestionando la intención detrás de los mensajes y el riesgo que podrían implicar para su novio.