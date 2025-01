La Orquesta Candela vivió un momento profundamente conmovedor durante su primer concierto sin su querido líder y fundador, el fallecido Víctor Yaipén. En un emotivo tributo, sus hijos Vitocho, Giancarlo, Donald y Billy Yaipén subieron al escenario para interpretar las canciones que marcaron la carrera de su padre.

El público, visiblemente conmovido, llenó el lugar de aplausos y guardó un emotivo minuto de silencio. Fue en ese instante cuando los hermanos Yaipén no pudieron contener la emoción y estallaron en llanto, brindando un momento de dolor y cariño que será recordado por siempre.

Hijos de Víctor Yaipén se pronuncian tras concierto de Orquesta Candela

Tras su primer concierto sin Víctor Yaipén, quien falleció a causa de complicaciones de salud debido a la diabetes, sus hijos compartieron lo difícil que fue para ellos interpretar las canciones en su memoria, ya que aún no logran superar su partida. "Todavía no lo podemos creer, es recontra complicado poder estar acá; pero una de las cosas que mi padre no enseñó es la responsabilidad que tenemos con el público", comentó Vitocho Yaipén en el programa ‘Todo se filtra’.

Por su parte, Billy, con voz entrecortada, expresó que han tenido que encontrar fuerzas de donde no las hay, para cumplir con el compromiso hacia sus seguidores y honrar el legado de su padre.

Los hermanos compartieron cómo era su costumbre de despedirse de su padre, Víctor Yaipén, después de cada presentación y lo importante que era para ellos regresar y verlo tras cada viaje. "Era lo primero que hacíamos al regresar, ir a verlo", confesaron, recordando con emoción la fuerte conexión que tenían con él.

¿Qué enfermedades provocaron la muerte de Víctor Yaipén?

Víctor Yaipén enfrentó una dura batalla contra las complicaciones de la diabetes, que afectaron gravemente su salud. En 2021, debido a una infección grave, tuvo que someterse a la amputación de parte de su pie izquierdo. Un año después, su salud empeoró aún más, lo que le costó la pérdida de ambas piernas.

A su vez, padecía insuficiencia renal crónica, lo que le requería sesiones regulares de diálisis. Aunque este tratamiento logró prolongar su vida, las complicaciones continuaron deteriorando su salud hasta su fallecimiento.