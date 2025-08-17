Kiara Lozano no solo continúa destacando con su participación en Corazón Serrano, sino que también ha llamado la atención de sus seguidores por sincerarse sobre algunos aspectos de su vida personal. Durante una reciente transmisión en TikTok, la cantante de 24 años conversó con sus fans mientras se alistaba para un concierto junto a Armonía 10 y terminó revelando cuál es su tipo de hombre y cómo sueña con que sea su futura boda. “Me gustan mayores”, confesó.

De acuerdo con la cantante de cumbia, no se siente atraída por jóvenes de su misma generación porque considera que no comparten las mismas responsabilidades. “Yo veo a mis compañeros, por ejemplo, que tienen mi edad y no tienen las mismas responsabilidades que yo”, dijo en la transmisión en vivo.

Kiara Lozano expone por qué le "gustan mayores"

La intérprete de 'Mix Morena' sostuvo que se siente más identificada con personas maduras, que tengan metas claras y un estilo de vida más estable. “Mis amigos que cada fin de semana vamos a la isla. Para mí no es nada de eso. Ahorren para que hagan su casa, compren su carro, compren terrenos”, comentó. Por esta razón, confesó que su preferencia son los hombres mayores, pues considera que tienen otro tipo de mentalidad.

¿Cuál es la boda ideal de Kiara Lozano de Corazón Serrano?

La vocalista de Corazón Serrano también fue consultada por sus seguidores sobre cómo le gustaría que sea su boda. Lejos de imaginar algo sencillo, la cumbiambera sorprendió al confesar que espera una celebración majestuosa. Para graficar el nivel de evento que sueña, mencionó el recordado cumpleaños de la hija de César Acuña, una lujosa fiesta que contó incluso con la participación del cantante colombiano Beéle y que habría costado más de medio millón de soles.

“¿Has visto los 15 años de la hija de César Acuña? Pues más o menos a ese level quiero yo mi matrimonio”, confesó, entre risas. Sin embargo, algunos usuarios la calificaron de “agrandada” por sus aspiraciones. Ella no evitó leer los comentarios, pero se limitó a responder con humor, reafirmando que ese es su sueño. “Me dicen agrandada porque pido un matrimonio así, de ese presupuesto”, expresó.