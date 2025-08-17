Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores 'El Ruso', volvió a pronunciarse en medio de la disputa legal que mantiene con Armonía 10 por los beneficios laborales que asegura la agrupación aún no le ha reconocido tras la muerte del cantante, ocurrida en marzo pasado. Pese al éxito y la trayectoria del grupo, Jaramillo ha reiterado en varias ocasiones que no han cumplido con lo que le prometieron luego del atentado que acabó con la vida de su esposo.

Esta vez, la madre del hijo del artista usó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de tristeza y desconfianza. “Hoy me siento muy triste… a veces no entiendo a la gente, pareciera que se acercan solo por morbo, como si disfrutaran verme sufrir”, escribió, dejando entrever un reclamo hacia quienes, según ella, no le brindan un apoyo sincero en este difícil proceso.

Mensaje de Carolina Jaramillo. Foto: Instagram

El sentido mensaje de la viuda de Paul Flores

En otra parte de su mensaje, Carolina Jaramillo evocó con cariño las enseñanzas que le dejó Paul Flores antes de su partida. “Pero con todo y todo, sigo de pie. Eso me enseñó Paul: a levantarme, a seguir, aunque el miedo me acompañe. Siempre me decía: ‘Hijita, tienes que hacerlo sola, yo no siempre voy a estar’”, expresó con evidente nostalgia. A cinco meses del atentado que acabó con la vida del cantante, la viuda asegura que debe mantenerse fuerte por el hijo que ambos tienen en común.

Como se recuerda, en mayo Carolina Jaramillo inició acciones legales contra Armonía 10 por el incumplimiento de los beneficios laborales y pagos que correspondían a Paul Flores. La viuda aseguró que hasta ahora no ha recibido respuesta ni respaldo de la agrupación y cuestionó la falta de transparencia sobre los depósitos consignados en el Banco de la Nación. “Exijo que cumplan como corresponde, que no me ignoren ni a mí ni a mi hijo”, manifestó en ‘Magaly TV: la firme’.

Carolina Jaramillo denuncia incumplimiento de Armonía 10

Carolina Jaramillo manifestó que Armonía 10 no cumplió con el apoyo prometido tras la muerte de Paul Flores. La cantante aseguró que lo único realizado fue un depósito por el seguro de vida ley, pero este monto permanece retenido porque está consignado y solo un juez puede autorizar su uso. “A mí no me han dado ni un sol. Yo no he recibido nada”, declaró la viuda y mostró su indignación luego de que la agrupación la desconociera como esposa de 'Rusito'.

La situación se agravó cuando, según contó, la orquesta le ofreció 5.000 soles como pensión para su hijo, pero con la condición de cederles en exclusiva los derechos de imagen de Ruso. “No tienen ningún derecho sobre la imagen de Paul (…) esos 5000 soles que ofrecieron para un apoyo a mi hijo era a cambio de una exclusividad. Ellos no tienen derecho a la imagen, ni voz ni nada”, afirmó.