Espectáculos

Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

"Podía volverse severo", expresaron Ezio Oliva y Karen Schwarz sobre la tensión que ambos pasaron en la madrugada al notar una seria complicación en la salud de su pequeña hija.

Karen Schwarz y Ezio Oliva hospitalizaron a su hija. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Karen Schwarz y Ezio Oliva hospitalizaron a su hija. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Durante la madrugada del domingo 17 de agosto, Karen Schwarz y Ezio Oliva vivieron un momento de gran preocupación al tener que llevar de emergencia a su hija al hospital. Según reveló el propio excantante de Adammo a través de su cuenta oficial de Instagram, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., cuando ambos fueron alertados por un sonido inusual proveniente de su pequeña. "Nos despertamos con la tos ahogada de nuestra hija", relató el artista en su publicación.

En el mismo mensaje, Oliva compartió cómo reaccionaron ante la situación. "Yo, medio dormido, pensé: ‘ya se le pasará’. Pero ahí entró en acción Karen —como todas las mamás, con ese radar sobrenatural— y se tomó el tiempo de revisarla bien", añadió. La rápida intervención de Schwarz habría sido clave en la decisión de acudir a un centro médico, lo que generó preocupación entre sus seguidores, quienes ahora esperan una pronta recuperación para la menor.

lr.pe

El delicado estado de la hija de Karen Schwarz y Ezio Oliva

Ezio Oliva continuó su relato detallando el momento en que Karen Schwarz notó algo alarmante en la respiración de su hija. “Se dio con la sorpresa: su pechito hacía un hundimiento raro debajo de las costillas al respirar”, escribió el cantante, reflejando la tensión del instante. Fue entonces cuando ambos, sin perder tiempo, decidieron actuar de inmediato. “Me despertó de golpe y salimos corriendo a la emergencia, en pijama y con cara de susto”, añadió Oliva, destacando la urgencia de la situación.

Una vez en el hospital, los médicos diagnosticaron a la menor con un broncoespasmo moderado, una condición respiratoria que, de no tratarse a tiempo, podría haberse agravado, según reveló Ezio Oliva. Gracias a la rápida reacción de sus padres, el cuadro fue controlado, aunque el especialista recomendó que la niña permaneciera hospitalizada hasta lograr una recuperación completa.

“Hoy solo me queda dar gracias porque Cayetana está fuera de peligro y recordar lo importante que es estar atentos siempre”, concluyó Ezio Oliva sobre la salud de su hija con Karen Schwarz. Asimismo, el intérprete dejó una reflexión para todos los padres sobre la importancia de actuar sin demora ante cualquier señal de alerta en la salud de sus hijos.

