HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: "Está hablando sin pruebas"

"Está peor que nunca, habla por su paranoia", fue el duro mensaje de Romina Gachoy contra Angie Jibaja, luego de que la 'Chica de los tatuajes' la denunciara públicamente por, según ella, no cuidar debidamente a sus hijos.

Romina Gachoy enfrentada con Angie Jibaja. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Romina Gachoy enfrentada con Angie Jibaja. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La tensión entre Romina Gachoy y Angie Jibaja volvió a escalar tras una nueva denuncia pública realizada por la modelo peruana contra la uruguaya y su pareja, Jean Paul Santa María. Gachoy afirmó que Jibaja está desacatando una medida judicial que le impide referirse a sus hijos menores y advirtió que no permitirá más ataques sin sustento.

En declaraciones para el programa 'América hoy', Romina señaló que Angie actúa “sin pruebas” y motivada por una supuesta paranoia, además de acusarla de seguir bajo los efectos de sus adicciones. Según la uruguaya, toda la evidencia será presentada ante el juez, dejando en claro que el caso se llevará estrictamente por la vía legal.

PUEDES VER: Angie Jibaja encara a Romina Gachoy tras indicar que pidió S/250.000 por ceder la tenencia de sus hijos: '¿Por qué inventas?'

lr.pe

Romina Gachoy lanza fuerte mensaje contra Angie Jibaja

Romina Gachoy aseguró que su respuesta no es un enfrentamiento mediático, sino la defensa de sus hijos y del cumplimiento de la ley. “Se están tomando medidas de protección porque ella incurre nuevamente en desacato a una orden judicial. No puede mencionar ni mostrar a los niños ni a la familia”, señaló con firmeza.

La modelo agregó que posee pruebas que demostrarían que Angie Jibaja “está peor que nunca” respecto a su recuperación de las drogas, y acusó a la madre de los menores de agredir psicológicamente a los niños. “Habla sin tener ninguna prueba, son inventos. No voy a entrar en dimes y diretes con una persona enferma. Todo se llevará por la vía judicial”, enfatizó.

Gachoy también comentó que la historia se repetirá hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, momento en el que podrán compartir su experiencia personal. “Tiempo al tiempo, ellos serán el reflejo de la verdad y de cada esfuerzo que uno hace”, declaró.

PUEDES VER: Jean Paul Santa María furioso con Angie Jibaja por mandar preocupante audio a su hijo: 'No es justo'

lr.pe

¿Cuál fue la denuncia pública que hizo Angie Jibaja sobre Romina Gachoy y Jean Paul?

Desde sus redes sociales, Angie Jibaja responsabilizó a Jean Paul Santa María y a Romina Gachoy de cualquier eventualidad que pueda afectar a sus hijos. La exmodelo indicó que actualmente sigue un tratamiento psiquiátrico y detalló que toma medicamentos como quetiapina de 200 mg, un estabilizador del ánimo y sedantes, lo que —según dijo— influye en su estado físico y emocional.

Angie aseguró que “si a alguno de sus niños les pasa algo, los responsables serán Jean Paul y su esposa”, criticando que los menores caminen solos desde el colegio hasta su casa en un contexto de alta inseguridad. Además, afirmó que ha sido una buena persona y que incluso fomentaba la comunicación entre sus hijos y la pareja de su ex.

Notas relacionadas
Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

LEER MÁS
Romina Gachoy presenta nuevos alarmantes audios de Angie Jibaja a su hijo: "Se va a ir preso"

Romina Gachoy presenta nuevos alarmantes audios de Angie Jibaja a su hijo: "Se va a ir preso"

LEER MÁS
Angie Jibaja encara a Romina Gachoy tras indicar que pidió S/250.000 por ceder la tenencia de sus hijos: "¿Por qué inventas?"

Angie Jibaja encara a Romina Gachoy tras indicar que pidió S/250.000 por ceder la tenencia de sus hijos: "¿Por qué inventas?"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: "No tengo problema"

Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: "No tengo problema"

LEER MÁS
Kathy Sheen conmueve en redes sociales al anunciar que está embarazada de dos bebés: "Estoy más que feliz"

Kathy Sheen conmueve en redes sociales al anunciar que está embarazada de dos bebés: "Estoy más que feliz"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Espectáculos

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Así inició el amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: Gucci, sus 5 hijos y una boda en camino tras 9 años juntos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota