La tensión entre Romina Gachoy y Angie Jibaja volvió a escalar tras una nueva denuncia pública realizada por la modelo peruana contra la uruguaya y su pareja, Jean Paul Santa María. Gachoy afirmó que Jibaja está desacatando una medida judicial que le impide referirse a sus hijos menores y advirtió que no permitirá más ataques sin sustento.

En declaraciones para el programa 'América hoy', Romina señaló que Angie actúa “sin pruebas” y motivada por una supuesta paranoia, además de acusarla de seguir bajo los efectos de sus adicciones. Según la uruguaya, toda la evidencia será presentada ante el juez, dejando en claro que el caso se llevará estrictamente por la vía legal.

Romina Gachoy lanza fuerte mensaje contra Angie Jibaja

Romina Gachoy aseguró que su respuesta no es un enfrentamiento mediático, sino la defensa de sus hijos y del cumplimiento de la ley. “Se están tomando medidas de protección porque ella incurre nuevamente en desacato a una orden judicial. No puede mencionar ni mostrar a los niños ni a la familia”, señaló con firmeza.

La modelo agregó que posee pruebas que demostrarían que Angie Jibaja “está peor que nunca” respecto a su recuperación de las drogas, y acusó a la madre de los menores de agredir psicológicamente a los niños. “Habla sin tener ninguna prueba, son inventos. No voy a entrar en dimes y diretes con una persona enferma. Todo se llevará por la vía judicial”, enfatizó.

Gachoy también comentó que la historia se repetirá hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, momento en el que podrán compartir su experiencia personal. “Tiempo al tiempo, ellos serán el reflejo de la verdad y de cada esfuerzo que uno hace”, declaró.

¿Cuál fue la denuncia pública que hizo Angie Jibaja sobre Romina Gachoy y Jean Paul?

Desde sus redes sociales, Angie Jibaja responsabilizó a Jean Paul Santa María y a Romina Gachoy de cualquier eventualidad que pueda afectar a sus hijos. La exmodelo indicó que actualmente sigue un tratamiento psiquiátrico y detalló que toma medicamentos como quetiapina de 200 mg, un estabilizador del ánimo y sedantes, lo que —según dijo— influye en su estado físico y emocional.

Angie aseguró que “si a alguno de sus niños les pasa algo, los responsables serán Jean Paul y su esposa”, criticando que los menores caminen solos desde el colegio hasta su casa en un contexto de alta inseguridad. Además, afirmó que ha sido una buena persona y que incluso fomentaba la comunicación entre sus hijos y la pareja de su ex.