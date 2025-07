Romina Gachoy presenta nuevos alarmantes audios de Angie Jibaja a su hijo: "Se va a ir preso"

Romina Gachoy volvió a pronunciarse públicamente en defensa de los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, tras revelar una nueva serie de audios preocupantes enviados por la modelo peruana a su hijo adolescente. Los mensajes, según explicó la uruguaya, causaron una fuerte perturbación emocional en los menores, especialmente en el hijo mayor, de 15 años.

En uno de los audios, se escucha claramente a Angie Jibaja advertir: “Se va a ir preso, es lo más probable. No entienden de que se puede ir preso”, en aparente referencia al proceso legal por la custodia de sus hijos. Estas declaraciones se suman a una serie de mensajes que la exchica reality habría enviado desde Chile, provocando la reacción inmediata de Romina Gachoy, quien en su momento intentó tender puentes entre la madre biológica y sus hijos.

Los alarmantes mensajes de Angie Jibaja a su hijo sobre su caso legal

La polémica se reavivó cuando Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santa María, expuso los mensajes de voz que Angie Jibaja envió a su hijo mayor desde el extranjero. En ellos, la modelo se refiere a los “devengados” y derechos legales que, según ella, le corresponden, además de hacer advertencias legales con un tono inquietante. “No me importa el dinero, hijo, nunca me importó. Pero los devengados ya, eso sí... Se va a ir preso”, se le oye decir a la popular 'Chica de los tatuajes'.

Estos audios habrían llegado luego de que Romina Gachoy, con la esperanza de una reconciliación familiar, permitió que los niños retomaran el contacto con su madre. Sin embargo, lejos de mejorar el vínculo, los mensajes habrían causado un fuerte impacto emocional en los menores, especialmente en el adolescente, quien empezó a mostrar signos de angustia y confusión tras escuchar los mensajes. La uruguaya afirmó que sus intentos por ayudar terminaron por afectar la estabilidad que había construido junto a Jean Paul Santa María.

“Ya no tengas miedo, o no tengan miedo de poder acercarse a cualquier persona, es más, te voy a dar un número de teléfono para que tú llames y hables, no tengan miedo, llamen nada más a este número. Comuníquense con Jessica. A ella le vas a decir 'ven ahora a mi casa a rescatarme a mí y a mi hermana", se le escucha decir a Jibaja.

Angie Jibaja encara a Romina Gachoy tras afirmar que pidió 250.000 por ceder tenencia de sus hijos

Desde Santiago de Chile, Angie Jibaja rompió su silencio y respondió con firmeza a las recientes acusaciones de Romina Gachoy, quien aseguró que la modelo exigió un pago de S/250.000 para ceder la tenencia legal de sus hijos. En un video enviado al programa 'Todo se filtra' de Panamericana, la exmodelo negó rotundamente tal afirmación y cuestionó directamente a la uruguaya. “Romina, sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes, si es todo lo contrario?”, expresó con un tono visiblemente molesto.

La exchica reality también denunció haber sido rechazada al intentar acercarse a sus hijos en varias ocasiones. “He ido a la casa de ustedes y me han botado”, afirmó, asegurando que el distanciamiento con los menores no ha sido por decisión propia, sino por impedimentos ajenos a su voluntad. A pesar de no tener contacto constante con ellos desde hace años, Angie Jibaja agradeció el gesto reciente de Romina Gachoy al permitirle saludar a uno de sus hijos por su cumpleaños, aunque lamentó que este tipo de comunicación haya sido esporádica.