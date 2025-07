La situación de salud mental de Angie Jibaja vuelve a ser motivo de alerta, esta vez por declaraciones de su madre, Maggie Liza, quien expresó su profunda preocupación por los efectos que estaría generando el tratamiento psiquiátrico que la exmodelo sigue actualmente. “No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella”, declaró en un audio difundido por el programa 'Ponte en la cola' de Latina.

La madre de la también actriz aseguró que la actitud de su hija ha cambiado desde que inició el tratamiento. Incluso, señaló que su hija solía estar estable, pero que recientemente ha tenido comportamientos que le generan alarma. “Este tratamiento, que es muy fuerte, la está volviendo así como media loca”, dijo con preocupación, tras observar actitudes que considera incoherentes y que podrían afectar directamente a sus nietos.

Mamá de Angie Jibaja preocupada por salud mental de su hija

Maggie Liza no ocultó su temor ante lo que percibe como un deterioro en la estabilidad emocional de su hija. Según relató, no es la primera vez que Angie Jibaja tiene episodios en los que “habla cosas que no tienen sentido” y actúa de forma extraña. En ese sentido, la madre de la popular 'Chica de los tatuajes' teme que el tratamiento psiquiátrico, en lugar de ayudarla, esté afectándola negativamente.

Además, Liza reconoció que esta situación podría impactar también en los hijos de la exmodelo, quienes viven de cerca las alteraciones en su comportamiento. “Si sigue así, los va a asustar a los niños. ¡Ay, Dios mío!”, expresó con angustia. Por ello, indicó que buscará comunicarse lo antes posible con el especialista que atiende a su hija: “El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando?”.

Filtran inquietante mensaje de Angie Jibaja a su hijo

En el programa de Magaly Medina, Romina Gachoy expuso el mensaje que Angie Jibaja envió a su hijo: “Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente, con los que se cruzan. No tengan miedo, ese ‘No digas nada, por favor’, si es para ustedes. Pero es un mensaje más de una canción que parece que quiere sonar bonita, pero se la están cantando a ustedes para que, para que les rompan, para que ustedes piensen y digan: ‘ay sí, no vamos a decir nada’”.