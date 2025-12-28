La actriz y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot (París, 91 años), uno de los mayores símbolos del cine francés y de la propia Francia, falleció este domingo, según informó su fundación en un comunicado. Desde hace semanas se recuperaba de una operación, la segunda en pocos meses. En aquella ocasión, tras 11 años de silencio mediático, tuvo la deferencia de salir a desmentir su propia muerte cuando se difundieron los rumores.