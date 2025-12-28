HOYSuscripcion LR Focus

Muere Brigitte Bardot a los 91 años, icono del cine francés y activista por los animales

Es considerada una de las figuras más emblemáticas de la cultura de su país en las décadas de los cincuenta y sesenta. 

La actriz y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot (París, 91 años), uno de los mayores símbolos del cine francés y de la propia Francia, falleció este domingo, según informó su fundación en un comunicado. Desde hace semanas se recuperaba de una operación, la segunda en pocos meses. En aquella ocasión, tras 11 años de silencio mediático, tuvo la deferencia de salir a desmentir su propia muerte cuando se difundieron los rumores.

