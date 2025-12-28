HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Yahaira Plasencia advierte y respalda a su hermana tras enfrentamiento con su expareja, Maryto: “Si se meten contigo”

En medio de la polémica que involucra a su hermana Silvana Plasencia y al cantante Maryto, Yahaira Plasencia dejó un tajante mensaje en redes sociales. 

La cantante Yahaira Plasencia reapareció en sus plataformas digitales para enviar un mensaje contundente a su hermana Silvana, quien recientemente reveló conversaciones comprometedoras con Maryto. Los mensajes mostraban cómo el cantante insistía en verla y aseguraba que con ella se casaría, a pesar de estar comprometido con Ángela Alor.

La ‘Patrona’ no dejó dudas sobre su postura. “Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo se meten conmigo”, respondió Yahaira al emotivo mensaje que Silvana le había enviado: “Mi hermana es mi verdadero ‘te voy a amar hasta morir’. Gracias por todo, te amo Yahaira”.

Silvana Plasencia expone a Maryto

A través de su cuenta de TikTok, Silvana compartió las conversaciones que mantenía con su expareja. Los mensajes románticos evidencian que Maryto continuaba pendiente de ella, a pesar de haber terminado a finales de 2023 y mantener una relación con Ángela Alor. La publicación se volvió viral rápidamente, generando repercusión en redes sociales.

En los mensajes se muestra la insistencia del cantante al pedir encuentros con Silvana y afirmando que se casaría con ella. Tras la exposición, Maryto ofreció disculpas a su pareja y familia: “Si otras personas disfrutan del sufrimiento de una familia, incluyendo niños, yo no. Por eso le pido perdón a mi mujer, Ángela Alor, y a nuestra familia. Como hombre que soy, lucharé por ella y por nuestro hogar”.

Pamela López revela que Yahaira marcó distancia de ella tras comentarios sobre Luis Fernando

Pamela López estuvo presente en el programa 'El reventonazo de la Chola', donde fue consultada sobre su actual vínculo con la popular 'Yaha'. Ante la pregunta, precisó que nunca existió una amistad cercana, aunque sí mantuvieron un trato cordial que con el tiempo se fue enfriando de forma natural.

“Yahaira no somos íntimas, pero sí teníamos ahí una conversación, nos conocíamos. Sí, de un tiempo ya no interactuábamos. Incluso tuvo un podcast y una vez me invitó. Entiendo que ella no quiera explayarse más, pero las cosas a futuro se ven”, aseveró López.

