Evelyn Vela cuenta cómo conoció a Christian Cueva: “Él se escondió”

Evelyn Vela reveló que la anécdota en la que lo conoció de forma inesperada a Christian Cueva mediante una videollamada mientras visitaba a su amiga Melissa Klug.

Evelyn Vela comparte detalles sobre la primera vez que conoció a Christian Cueva y los constantes regalos que él enviaba a Melissa Klug.
Evelyn Vela comparte detalles sobre la primera vez que conoció a Christian Cueva y los constantes regalos que él enviaba a Melissa Klug. | Foto: Composición LR/ Instagram/ @evelynvelaa/ AFP/ Facebook

La popular empresaria y figura pública Evelyn Vela volvió a generar titulares tras su reciente participación en el pódcast 'Café con la Chevez', donde compartió detalles inéditos sobre un peculiar momento que vivió con Christian Cueva y Melissa Klug. Según contó, la primera vez que vio a “Aladino” fue a través de una videollamada mientras Melissa conversaba con él.

En aquella ocasión, la popular 'Reina del Sur' interrumpió la charla sin imaginar la reacción que provocaría: “Un día que llegué donde Melissa, ella se estaba haciendo las uñas; ahí me lo presentó, pero él se escondió. Ella le dijo: ‘Tranquilo, es mi amiga’”, relató entre risas. Esta anécdota fue la divertida forma en la que se conocieron la que en ese entonces era amiga de Melissa Klug y el futbolista de la selección peruana.

Evelyn Vela descarta coqueteos con Christian Cueva

La empresaria aclaró que, pese a este encuentro inicial, jamás existió un intento de acercamiento sentimental por parte del futbolista. “Nunca me tiró 'maicito', ni en pelea de perros lo hubiera aceptado. Sí sabía quién era él, porque lo he visto por una videollamada (…) No es mi amigo”, enfatizó, dejando en claro que su vínculo con Melissa, en ese tiempo, era cercano, pero que su trato con Cueva fue mínimo.

Durante la conversación, Vela negó cualquier rumor sobre coqueteos o gestos románticos, insistiendo en que la reacción de Cueva aquel día fue más bien de evitar el contacto directo. Esta actitud, sumada a la breve presentación que hizo Melissa, le resultó curiosa y quedó grabada en su memoria. “Él se escondió” es la frase con la que Evelyn resume aquel primer encuentro, una anécdota que hoy forma parte del largo historial de historias y especulaciones que rodean al jugador peruano.

Evelyn Vela mencionó los constantes regalos que Christian Cueva le enviaba a Melissa Klug. Foto: Instagram

Evelyn Vela mencionó los constantes regalos que Christian Cueva le enviaba a Melissa Klug. Foto: Instagram

Evelyn Vela revela que Christian Cueva le regalaba muchos accesorios a Melissa Klug

No es la primera vez que Evelyn habla sobre la relación entre Melissa Klug y Christian Cueva. En abril de este año, en el programa 'Amor y Fuego', ya había revelado que el futbolista solía tener gestos generosos con la 'chalaca'. “Los regalitos llegaban a cada rato (…) a mí también me dijeron. Yo no paraba todos los días con ella, más bien eso, pregúntenle a ‘La Chama’”, comentó, dejando entrever que había terceros que podían corroborar la frecuencia de estos obsequios.

Entre los regalos que se mencionan, Evelyn aseguró que Melissa le contó que Cueva le había obsequiado un par de zapatos, aunque ella desconocía sobre otras prendas más costosas como carteras. “Yo no sabía de la cartera”, afirmó, sugiriendo que estos detalles habrían salido a la luz por otras fuentes cercanas. La revelación alimentó nuevamente el interés del público por la vida personal del futbolista y sus relaciones con figuras mediáticas.

