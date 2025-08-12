La reciente participación de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' dejó uno de los testimonios más duros en televisión peruana. En medio de confesiones sobre abusos y relaciones marcadas por la violencia, la ex Miss Perú conmovió al público y a su propio padre, quien no pudo contener las lágrimas en el set. La reacción de Magaly Medina no se hizo esperar, al manifestar públicamente su repudio por las agresiones y su empatía hacia el progenitor de Cipriani.

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, Cipriani reveló que fue víctima de abuso por parte de su padrastro hace varios años, mientras su madre optaba por creerle al agresor. El doloroso relato incluyó episodios de abandono emocional, juicios injustos dentro de la iglesia a la que asistía y el señalamiento de líderes religiosos que la acusaron de “endemoniada” y de portar “un espíritu de seducción”.

Magaly Medina reacciona ante el llanto del padre de Suheyn Cipriani

En uno de los momentos más intensos del episodio, el padre de Suheyn Cipriani se levantó para abrazar a su hija, visiblemente afectado por las revelaciones que escuchaba por primera vez. Ante esta escena, Magaly Medina reflexionó en su programa sobre el peso emocional que cargan los padres al conocer este tipo de experiencias.

“El sentimiento de culpabilidad que desarrollan los padres cuando se enteran de este tipo de cosas es inmenso. Padres o madres, de alguna forma, a veces nos sentimos culpables por el tiempo que no pasamos con ellos, por el tiempo que no se lo dimos”, señaló la conductora.

Medina recordó que meses atrás, Cipriani llamó a su padre para pedir ayuda cuando César Vega la agredía. El hombre acudió de inmediato para defenderla, lo que derivó en una denuncia por parte del cantante. Finalmente, Vega recibió una condena de un año y medio de prisión suspendida, quedando en libertad bajo reglas de conducta.

Magaly Medina afectada por confesiones de Suheyn Cipriani en 'EVDLV'

La conductora de espectáculos subrayó que casos como el de Suheyn Cipriani deben abordarse con un tratamiento más humano en los medios de comunicación, priorizando el respeto y la empatía por las víctimas.

“Más allá del espectáculo y el rating, hay historias que exigen un tratamiento más humano, porque involucran sentimientos, dignidad y heridas que muchas veces no se ven, pero permanecen”, expresó.