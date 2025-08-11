HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Suheyn Cipriani contó fuerte momento que vivió con César Vega durante su parto en ‘EVDLV’: "Estaba con resaca"

La modelo Suheyn Cipriani respondió la pregunta 9 de ‘El valor de la verdad’ y comentó que su expareja, el cantante César Vega, cambió la fecha del nacimiento de su hija porque planeaba beber el fin de semana.

Suheyn Cipriani dice en 'El valor de la verdad' que César Vega cambió la fecha de su parte por beber.
Suheyn Cipriani dice en 'El valor de la verdad' que César Vega cambió la fecha de su parte por beber. | Foto: Composición LR/ EL VALOR DE LA VERDAD-YouTube

Suheyn Cipriani se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad y relató uno de los momentos más difíciles que vivió durante su relación con el salsero César Vega. En la novena pregunta de la noche "¿Te abandonó César Vega en la clínica tras haber dado a luz?", Beto Ortiz le consultó si el cantante la había abandonado en la clínica tras dar a luz.

La modelo y ex Miss Perú respondió afirmativamente, explicando que, aunque Vega estuvo presente el día del parto, llegó con resaca y de mal humor. Además, reveló que el nacimiento había sido postergado porque él tenía planeado beber el fin de semana, lo que derivó en una tensa situación en los días previos.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que sacrificó su carrera en el Miss Perú por César Vega: “Él no dejaría nada por mi”

lr.pe

César Vega postergó el parto de Suheyn Cipriani por una ‘juerga’

Cipriani contó que su parto estaba programado para un lunes, pero días antes, Vega le dijo que no pagaría la clínica elegida por ella porque era “muy cara”. Ante su desconcierto, el cantante le pidió buscar otra alternativa, aunque luego también rechazó esa opción. “Voy a escoger la clínica que yo quiera y ahí vas a dar a luz, porque solo vas a dar a luz. ¿Quién no puede hacer una cesárea?", recordó que le dijo.

La modelo confesó que, agotada física y mentalmente, accedió a todo para evitar discusiones, aunque se dio cuenta de que ya no daría a luz en la fecha prevista. Finalmente, Vega salió de 'juerga' el fin de semana y cambió la fecha del parto.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani sorprende a su padre al pedirle que se retire del set de 'El valor de la verdad' tras fuertes confesiones

lr.pe

El día del parto y la actitud de César Vega: “Estaba con mal humor"

Cuando finalmente llegó el momento de dar a luz, Vega asistió al parto, pero en estado de resaca. “Estaba con mal humor, como que tenía sueño”, dijo Cipriani, asegurando que la situación la marcó profundamente.

Este episodio fue solo una de las 18 confesiones que realizó en el programa, donde habló de episodios de violencia física, psicológica y emocional durante su relación. Sus declaraciones generaron impacto en redes sociales y recibieron mensajes de apoyo por su valentía al exponer momentos tan personales y dolorosos.

