'Prima' de Josimar lo desenmascara y expone la táctica que usó para que no descubran su infidelidad: "Me pidió el favor"

Verónica González, la 'prima' de Josimar, impactó a todos al revelar la 'jugada maestra' que usó el cantante de salsa para intentar despistar su infidelidad. “Hazlo por ti, por mi”, le dijo el artista.

Josimar Fidel fue expuesto en 'Magaly TV, la firme'. Foto: Composición LR/Captura/ATV

Durante una reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', la venezolana Verónica González rompió su silencio y reveló detalles de una polémica que involucra a Josimar Fidel, autodenominado como “el rey de la salsa perucha”. Según su testimonio, el cantante le solicitó posar con su primo en una imagen comprometedora para sustentar que ella era un pariente y así evitar sospechas de una presunta infidelidad.

El episodio salió a la luz tras la difusión de imágenes en las que Josimar aparece en un parque de España tomado de la mano con González, en plena gira internacional por Europa. Pese a que el salsero afirmó a 'Instarándula' que se trataba de “su prima”, la mujer negó cualquier lazo familiar y aseguró que todo fue una estrategia ideada por el artista.

Josimar y el pedido a Verónica González para que no descubran su infidelidad

En conversación con el programa de espectáculos, Verónica González relató que Josimar le pidió específicamente que se dejara fotografiar con su primo, “casi besándose”, para enviar esa imagen a su hija y otros familiares. “Me pidió el favor de tomarme una foto con su primo, casi besándonos, para poder mandársela a su hija, a su tía, no sé a quién”, declaró ante las cámaras.

Aunque inicialmente se negó, la joven terminó aceptando tras la insistencia del intérprete de 'La protagonista', quien, según González, le dijo: “Hazlo por ti, por mí”. Este gesto buscaba reforzar la coartada del músico, luego de que fuera sorprendido en una situación que ponía en duda su relación sentimental oficial.

Josimar y su 'prima': la historia expuesta en redes

Las imágenes de Josimar y Verónica González caminando tomados de la mano en un parque español fueron difundidas a través del portal Instarándula, generando gran repercusión en redes sociales. La versión del salsero sobre que se trataba de “su prima” fue rápidamente cuestionada, y la protagonista decidió contar su verdad.

González aseguró que el vínculo familiar nunca existió y que la historia fue inventada para evitar que se descubriera el romance. Además, afirmó que conserva audios que demostrarían el plan de Josimar para encubrir la situación. Este enfrentamiento público ha sumado un nuevo capítulo a la vida personal del líder de Josimar y su Yambú, en un contexto en el que sus presentaciones en Europa siguen en curso.

