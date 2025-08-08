Magaly Medina, conocida por sus polémicas revelaciones en el programa ‘Magaly TV, la firme’, sorprendió recientemente al dar a conocer información inédita sobre la vida personal de Ana Siucho y el futbolista Edison Flores, más conocido como el ‘Orejas’. Según la conductora, la médico peruana se encuentra en el país desde el mes de julio, algo que habría pasado desapercibido para el público en general.

Medina aseguró que esta información proviene directamente de un reporte de Migraciones, en el cual figura que Siucho ingresó al Perú el pasado 23 de julio. “Quienes se han vuelto a ver después de algún tiempo son el ‘Orejas’ Flores y Ana Siucho, porque ella ha venido al país; tenemos el reporte de Migraciones de su ingreso el día 23 de julio. Él no viaja a ver a sus hijas, que están residiendo con su madre ahora en Miami, no, es ella la que trae a las hijas”, contó Magaly Medina. Asimismo, enfatizó que no se trató de una visita social cualquiera, sino de un desplazamiento que implica también a los hijos que la pareja tuvo en común.

Magaly Medina cuestiona compromiso paternal de Edison Flores tras revelaciones sobre visitas a sus hijas

En su narración, Magaly explicó que, de acuerdo con su investigación, Edison Flores no suele viajar con frecuencia para visitar a sus hijas, quienes actualmente residen junto a su madre en Miami. En lugar de que el futbolista realice estos desplazamientos, es Ana Siucho quien opta por traer a las niñas al Perú. Este detalle, según la conductora, es importante porque refleja la dinámica familiar que se ha establecido tras la separación de la pareja. Para Medina, este hecho también pone en evidencia que la responsabilidad de mantener el contacto entre las niñas y su padre recae principalmente en la madre, una situación que, a su juicio, podría generar interrogantes sobre el compromiso paternal del futbolista.

La controversia tomó más fuerza debido a que, poco después del arribo de Ana Siucho al país, Edison Flores compartió en sus redes sociales un mensaje de carácter reflexivo. El contenido, interpretado por Magaly Medina como una indirecta, habría estado relacionado con el proceso de separación que ambos atraviesan. “Cuando uno cuelga algo de lo que encuentre en Internet es porque justamente es lo que uno está sintiendo y se siente identificado. (…) Es como si hubiera estado viviendo en una cárcel, ¿no? Que no podía hacer nada, no vivía en paz y ni siquiera podía comer bien”, opinó Magaly Medina, en alusión al mensaje del futbolista.

Magaly Medina analiza mensaje de Edison Flores y reflexiona sobre actitudes masculinas tras separaciones

Magaly no se limitó a comentar la coincidencia temporal entre la llegada de Siucho y el mensaje del deportista, sino que fue más allá y realizó una lectura psicológica del asunto. Según su perspectiva, el texto publicado por Flores dejaba entrever que, durante su matrimonio, habría sentido limitaciones en su libertad personal y en su bienestar emocional. Por otro lado, la conductora puso sobre la mesa el tema de cómo las rupturas sentimentales suelen expresarse indirectamente en el espacio digital, ya sea como un desahogo o como un mensaje velado dirigido a la expareja.

En otro momento de su comentario, Medina profundizó en el análisis de las actitudes que, según ella, suelen adoptar algunos hombres en procesos de separación. “La mayoría de hombres, cuando no se hacen cargo de sus propios temores y de lo que tienen que sanar, generalmente lo único que hacen es exigirle paz a la persona que tienen al lado, cuando todo el mundo y cualquier psicólogo les va a decir que una mujer te da paz cuando tú le das seguridad”, reflexionó. Para Magaly, esta idea es fundamental para entender que las relaciones de pareja no pueden sostenerse únicamente en demandas unilaterales, sino que requieren de un compromiso mutuo para construir un ambiente sano.