Espectáculos

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Según el ‘urraco’ de Magaly, Ernesto Pimentel se molestó con Dayanita por aparecer en el programa de ATV y le reclamó porque incluso le había comprado pasajes para traerla a Lima.

Ernesto Pimentel y Dayanita habrían discutido, asegura 'urraco' de Magaly. Foto: Composición LR/Difusión/AméricaTV/ATV
Ernesto Pimentel y Dayanita habrían discutido, asegura 'urraco' de Magaly. Foto: Composición LR/Difusión/AméricaTV/ATV

La polémica en torno a Dayanita continúa. Esta vez, John Tirado, reportero de Magaly Medina, reveló en su pódcast ‘Puro floro’ que la actriz cómica habría tenido una fuerte discusión con Ernesto Pimentel. Según contó, 'La Chola Chabuca' se habría molestado porque Dayanita apareció en el programa de la ‘Urraca’ el jueves 7 de agosto, a pesar de que existía un acuerdo para no dar entrevistas a otros medios después de grabar ‘Esta noche’.

Tirado señaló que, tras la emisión de la entrevista con Magaly, Pimentel llamó de inmediato a Dayanita para reclamarle, mientras el equipo de ATV seguía con ella. El altercado habría sido tan intenso que “la destruyó, al punto de que empezaron a discutir y ella lo puso en altavoz”, relató el reportero.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo con Suheyn Cipriani: a qué hora inicia y dónde ver las confesiones de la exreina de belleza

lr.pe

Ernesto Pimentel y Dayanita habrían discutido tras enlace con Magaly

De acuerdo con John Tirado, durante la llamada, Ernesto Pimentel le recriminó a Dayanita por haber incumplido las condiciones tras entrevistarla para su programa del sábado 9 de agosto. “Cómo es posible que se conecte al programa de Magaly si ya tenían un trato”, le habría dicho, según el 'urraco'.

El reportero agregó que el conductor incluso habría comprado pasajes para traerla a Lima, pues ella se encontraba en Chepén, La Libertad, realizando sus presentaciones de circo. “A pesar de eso Dayanita le jugó mal, se puso no malcriada, se puso como que a culpar a su manager directamente”, detalló.

Como el equipo de Magaly Medina aún permanecía con Dayanita, ella optó por levantarse e irse a su habitación, aunque todo ya había sido escuchado. Según Tirado, Pimentel estaba muy molesto y no descartó que la actriz cómica sea vetada de sus programas.

PUEDES VER: Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: 'Ha estado conmigo en mis peores momentos'

lr.pe

Dayanita y Magaly protagonizaron tenso momento

Durante la entrevista, el pasado 7 de agosto, Magaly Medina confrontó a Dayanita y le recordó su falta de compromiso con el programa de Jorge Benavides, quien ya le había dado una segunda oportunidad. Al respecto, la actriz cómica aceptó que cometió un error y comentó que tomó la decisión debido a sus episodios depresivos.

En el cierre de la entrevista, la conductora le aconsejó que buscara ayuda y no usara el tema para 'victimizarse'. A lo que Dayanita le pidió que ella misma le pusiera un psicólogo, generando así la indignación de Medina. “¿Yo soy la beneficencia pública? ¿Me has visto cara de ONG? Cada uno se ayuda a sí mismo”, respondió tajante la periodista. “A mí no me da la gana de ayudarte, tú no llegas a tocar las fibras de mi corazón. A mí no me manipulas”, agregó la figura de ATV.

