En el último episodio del podcast 'Puro floro', los reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez sorprendieron a su audiencia con una súplica pública dirigida a Magaly Medina, su jefa y figura central del periodismo de espectáculos en Perú. La escena, cargada de humor y afecto, se convirtió rápidamente en un momento destacado del programa. "Se lo rogamos en el nombre del señor... Ney", proclamaron en tono de misa farandulera.

Los conductores dedicaron varios minutos a pedirle a la conductora de 'Magaly TV, la firme' que acepte ser entrevistada en su espacio —aunque reconocieron que no es precisamente digno de una eminencia de la televisión. "No te preocupes, no tienes que venir a este set tan humilde, para nada. Nosotros podemos ir en un IRL a buscarte y hacer una amena entrevista", ofreció John.

'Urracos' suplican entrevista a Magaly

La escena, subida en el TikTok de 'Puro floro', comenzó con John Tirado dirigiéndose directamente a Medina: "Jefa Magaly. Desde acá, tu reportero te hace la invitación para que puedas ser entrevistada por nosotros, tus...”. Gianfranco no tardó en completar la frase con su característico humor, haciendo estallar en risas a su compañero: "Tus imbéc***, pero somos tuyos".

La súplica alcanzó su punto más alto cuando John apeló a una autoridad superior: "Se lo rogamos en el nombre del Señor...", dijo, dejando el silencio justo para que Gianfranco respondiera con un "Amén". Acto seguido, Tirado no dudó en agregar repentinamente la frase "Del señor Ney", en referencia al reconocido productor que por años fue la mano derecha y pareja de Magaly, actualmente casada con el abogado Alfredo Zambrano.

"Apiádate, Magaly. ¿Cuántos likes para que Magaly nos dé la entrevista?. Averigüémoslo", añadieron en la descripción del video de 'Puro floro' en TikTok. La súplica no pasó desapercibida por los seguidores del podcast, quienes se sumaron a la campaña etiquetando a la conductora.

¿Quiénes son los 'urracos' de Magaly?

John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz son conocidos como 'urracos' de Magaly Medina, un apodo que se convirtió en marca registrada del programa 'Magaly TV, la firme'. Los tres han trabajado como reporteros de campo, persiguiendo escándalos, entrevistando figuras de la farándula y protagonizando momentos virales. Aunque ahora conducen su propio podcast, siguen siendo parte activa del equipo de Magaly.

Su vínculo con la conductora no ha estado exento de polémicas. En abril de 2025, los tres fueron involucrados en un proceso judicial por comentarios emitidos en 'Puro floro' sobre la modelo Gabriela Serpa. El Poder Judicial ordenó medidas contra ellos, lo que generó titulares y reacciones en redes. "Ya sé que nos apoyó, se ensartó, pero esta vez apóyenos una vez más", dijo Gianfranco en el reciente episodio.