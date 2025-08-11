HOYSuscripcion LR Focus

Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
La venezolana Pashi Pashi critica duramente a Dayanita tras su aparición en el programa de la Chola Chabuca: “No le creo nada”

La actriz cómica venezolana Pashi Pashi le recomendó a Dayanita que reciba ayuda psicológica para superar sus problemas emocionales tras sus declaraciones en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca.

Pashi Pashi opina sobre la aparición de Dayanita en 'Esta Noche' de la Chola Chabuca.
Pashi Pashi opina sobre la aparición de Dayanita en 'Esta Noche' de la Chola Chabuca. | Foto: Composición LR/TikTok/América TV

La comediante venezolana Pashi Pashi declaró en el podcast 'Chimi Churri’ respecto a su colega Dayanita, a quien calificó de “embustera” y “dramática” luego de verla en el programa 'Esta noche' de la Chola Chabuca. Según Pashi Pashi, la actriz peruana tiene una gran habilidad para fingir y presentarse como víctima ante el público.

Las palabras surgen después de que Dayanita se mostrara arrepentida por haber abandonado 'JB en ATV', atribuyendo su decisión a problemas de depresión. Sin embargo, Pashi Pashi asegura que Jorge Benavides le dio múltiples oportunidades y que sus palabras carecen de credibilidad.

Las críticas hacia Dayanita son basadas a su salida del programa JB en ATV. Foto: Composición LR/ATV

PUEDES VER: Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Pashi Pashi sobre aparición de Dayanita: “Es más falsa que un billete de cinco mil soles”

En conversación con la prensa, Pashi Pashi sostuvo que conoce bien a Dayanita por haber trabajado con ella. “Es más falsa que un billete de cinco mil soles. Es actriz cómica, sabe meter drama, pero esta vez se excedió como siempre. No le creo nada”, declaró. La venezolana afirmó que Dayanita suele llorar y victimizarse para justificar sus acciones.

Además, indicó que su colega ha perdido credibilidad desde hace tiempo y que sus gestos y palabras son parte de su talento actoral, aunque usados de manera inapropiada.

PUEDES VER: Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Pashi Pashi le recomienda terapia a Dayanita

Respecto a los problemas de salud mental de Dayanita, Pashi Pashi reconoció que la depresión es un tema serio y que su colega necesita tratamiento profesional. “Debe llevar terapia psicológica y psiquiátrica para aceptarse y recuperarse”, opinó.

Por su parte, Dayanita afirmó en el programa de la Chola Chabuca que decidió no regresar a 'JB en ATV' para evitar preguntas sobre su estado emocional, aunque admitió que no manejó bien su salida.

