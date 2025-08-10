HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Dayanita confiesa que la fama de la televisión le ha afectado: "Me ha mareado"

En ‘El Reventonazo de la Chola’, Mónica Cabrejos tuvo una conversación directa con Dayanita, en la cual reconoce su historia personal, pero le advierte que la fama y las malas decisiones han afectado negativamente su carrera y su forma de ver las cosas.

En una conversación con Mónica Cabrejos en ‘El Reventonazo de la Chola’, Dayanita reveló que la fama le ha traido efectos negativos a su vida.
En una conversación con Mónica Cabrejos en ‘El Reventonazo de la Chola’, Dayanita reveló que la fama le ha traido efectos negativos a su vida. | Foto: Composición LR/ América Tv/ TikTok/ @riclatorrez

Durante la más reciente emisión de ‘El Reventonazo de la Chola’, se vivió un momento cargado de sinceridad y confrontación entre Mónica Cabrejos y Dayanita. En medio de la conversación, Cabrejos lanzó una reflexión directa sobre un tema que, según ella, atraviesa a muchas personas que han pasado por la televisión: la soberbia. “En algún momento, como a todos los que hemos estado en televisión, hemos pecado de soberbios, en algún momento, y creo que tú has pecado de soberbia”, expresó la periodista y conductora, mirando de frente a la popular humorista.

Lejos de evadir la observación, Dayanita reconoció que esa percepción no estaba del todo equivocada. Con franqueza, relató que la primera vez que escuchó esa crítica se sintió confundida, pero terminó por aceptarla. “La fama me ha mareado”, confesó. Además, aseguró que después de ese impacto inicial intentó asumir todo lo que había pasado y, en ocasiones, buscó enmendar sus errores, aunque no siempre con éxito.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

lr.pe

Mónica Cabrejos respalda a Dayanita en ‘El Reventonazo de la Chola’

La conversación tomó un matiz más empático cuando Mónica Cabrejos explicó que conocía la historia personal de Dayanita y que, por esa razón, entendía muchas de sus reacciones. “Yo entiendo, entiendo, porque conozco tu historia, y creo que quienes quieren juzgarte, Dayanita, tendrían que ponerte en tus zapatos, en esos zapatos acrílicos con los que andas”, dijo. Para Cabrejos, criticar sin conocer todos los matices de una persona es injusto.

Sin embargo, ese reconocimiento de las circunstancias personales no impidió que Mónica señalara algo que le preocupa: un cambio negativo en la actitud de Dayanita. “Sí he visto cómo te has ido transformando de manera negativa”, afirmó, relacionando esa evolución con el ‘mareo’ que la misma artista había admitido. La fama advirtió, puede distorsionar la visión y la claridad con la que se toman decisiones importantes.

PUEDES VER: ‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

lr.pe

Mónica Cabrejos alerta a Dayanita sobre el alto costo de las malas decisiones influenciadas por la fama

Cabrejos insistió en que, en este momento, la situación que vive Dayanita es consecuencia directa de esa pérdida de perspectiva. “Tú mismo lo has dicho, te has mareado, y en este momento lo que está pasando es producto de ese mareo que no te permite ver con claridad nada”, señaló, dejando entrever que el problema no es puntual, sino que viene acumulándose con el tiempo.

Para cerrar, Mónica remarcó que las malas decisiones que se toman bajo la influencia de la fama pueden tener un alto costo. “Las malas decisiones que uno toma muchas veces nos juegan en contra”, concluyó. Este intercambio en ‘El Reventonazo de la Chola’ no solo expuso la autocrítica de Dayanita, sino también la preocupación de una colega que, con franqueza y empatía, intentó poner sobre la mesa una advertencia que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.

Notas relacionadas
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

LEER MÁS
Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

LEER MÁS
Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

LEER MÁS
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota