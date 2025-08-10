En una conversación con Mónica Cabrejos en ‘El Reventonazo de la Chola’, Dayanita reveló que la fama le ha traido efectos negativos a su vida. | Foto: Composición LR/ América Tv/ TikTok/ @riclatorrez

En una conversación con Mónica Cabrejos en ‘El Reventonazo de la Chola’, Dayanita reveló que la fama le ha traido efectos negativos a su vida. | Foto: Composición LR/ América Tv/ TikTok/ @riclatorrez

Durante la más reciente emisión de ‘El Reventonazo de la Chola’, se vivió un momento cargado de sinceridad y confrontación entre Mónica Cabrejos y Dayanita. En medio de la conversación, Cabrejos lanzó una reflexión directa sobre un tema que, según ella, atraviesa a muchas personas que han pasado por la televisión: la soberbia. “En algún momento, como a todos los que hemos estado en televisión, hemos pecado de soberbios, en algún momento, y creo que tú has pecado de soberbia”, expresó la periodista y conductora, mirando de frente a la popular humorista.

Lejos de evadir la observación, Dayanita reconoció que esa percepción no estaba del todo equivocada. Con franqueza, relató que la primera vez que escuchó esa crítica se sintió confundida, pero terminó por aceptarla. “La fama me ha mareado”, confesó. Además, aseguró que después de ese impacto inicial intentó asumir todo lo que había pasado y, en ocasiones, buscó enmendar sus errores, aunque no siempre con éxito.

Mónica Cabrejos respalda a Dayanita en ‘El Reventonazo de la Chola’

La conversación tomó un matiz más empático cuando Mónica Cabrejos explicó que conocía la historia personal de Dayanita y que, por esa razón, entendía muchas de sus reacciones. “Yo entiendo, entiendo, porque conozco tu historia, y creo que quienes quieren juzgarte, Dayanita, tendrían que ponerte en tus zapatos, en esos zapatos acrílicos con los que andas”, dijo. Para Cabrejos, criticar sin conocer todos los matices de una persona es injusto.

Sin embargo, ese reconocimiento de las circunstancias personales no impidió que Mónica señalara algo que le preocupa: un cambio negativo en la actitud de Dayanita. “Sí he visto cómo te has ido transformando de manera negativa”, afirmó, relacionando esa evolución con el ‘mareo’ que la misma artista había admitido. La fama advirtió, puede distorsionar la visión y la claridad con la que se toman decisiones importantes.

Mónica Cabrejos alerta a Dayanita sobre el alto costo de las malas decisiones influenciadas por la fama

Cabrejos insistió en que, en este momento, la situación que vive Dayanita es consecuencia directa de esa pérdida de perspectiva. “Tú mismo lo has dicho, te has mareado, y en este momento lo que está pasando es producto de ese mareo que no te permite ver con claridad nada”, señaló, dejando entrever que el problema no es puntual, sino que viene acumulándose con el tiempo.

Para cerrar, Mónica remarcó que las malas decisiones que se toman bajo la influencia de la fama pueden tener un alto costo. “Las malas decisiones que uno toma muchas veces nos juegan en contra”, concluyó. Este intercambio en ‘El Reventonazo de la Chola’ no solo expuso la autocrítica de Dayanita, sino también la preocupación de una colega que, con franqueza y empatía, intentó poner sobre la mesa una advertencia que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.