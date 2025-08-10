HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Influencer venezolana fue a inauguración de discoteca de Milenka en San Borja, pero terminaron retirándola del local: "Me sacaron"

Tras el caos que se generó en la discoteca de Milenka Nolasco, la streamer mandó a retirar a aquellas personas que no se encontraban dentro de un box del local. Una de las afectadas fue la tiktoker venezolana.

La tiktoker fue una de las personas afectadas quienes fueron retiradas del local por no encontrarse en un box.
La tiktoker fue una de las personas afectadas quienes fueron retiradas del local por no encontrarse en un box. | Foto: composición LR/@chamaemo

La streamer Milenka Nolasco inauguró su discoteca Mile, en San Borja, este último fin de semana. El evento contó con la participación de reconocidos personajes de streaming en Kick como Cristorata, Moca, Dafonseka, entre otros, sino también influencers y seguidores de la creadora de contenido. Una de ellas fue 'La Chama Emo', tiktoker venezolana, quien llegó al local para disfrutar de la fiesta.

Según el video publicado en su cuenta de TikTok, tuvo que esperar cerca de una hora y media para ingresar. "Yo llegué puntual, a las 9 p.m. y ya estaba haciendo cola", explicó. Sin embargo, ante el caos generado por el tumulto de personas, Milenka pidió al personal de seguridad retirar de la discoteca a quienes no estaban dentro de un box, siendo la joven venezolana una de las afectadas.

PUEDES VER: Discoteca de Milenka Nolasco terminó abarrotada en su inauguración: streamers y tiktokers hicieron largas filas para alcanzar un box

lr.pe

Tiktoker fue retirada de discoteca de Milenka tras caos en el local

Debido a que el local se llenó de personas que no consumían bebidas y sus invitados no lograban ingresar a boxes, la streamer Milenka mandó a personal de seguridad para que retirara a aquellas que no contaban con una botella en su mesa. Una de las afectadas fue 'La Chama Emo'.

Según explicó la joven, se encontraba dentro de una de las áreas exclusivas de la discoteca junto a la influencer 'La Moca'. Sin embargo, cuando se alejó para ir a los servicios higiénicos, fue interceptada y retirada del local.

"Pude pasar con Moca (al box) estaba Diealis. Como me alejé del box de Moca me sacaron (...) Una señora vestida de azul nos botó. Yo le dije que estaba con la Moca, no dejó acercarme al box y nos botó", explicó la creadora de contenido.

Notas relacionadas
Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

LEER MÁS
El lamentable caso de la discoteca Utopia: tragedia cobró la vida de 29 personas y conmociono al país entero

El lamentable caso de la discoteca Utopia: tragedia cobró la vida de 29 personas y conmociono al país entero

LEER MÁS
Dilbert Aguilar explota tras recibir botellazo durante su show en discoteca: "¿Quién fue?"

Dilbert Aguilar explota tras recibir botellazo durante su show en discoteca: "¿Quién fue?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

LEER MÁS
Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

LEER MÁS
Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

LEER MÁS
Mario Irivarren dedica tiernas palabras a Onelia Molina tras confirmar que están intentando retomar su relación: "La amo"

Mario Irivarren dedica tiernas palabras a Onelia Molina tras confirmar que están intentando retomar su relación: "La amo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Streamers

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota