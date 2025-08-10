La tiktoker fue una de las personas afectadas quienes fueron retiradas del local por no encontrarse en un box. | Foto: composición LR/@chamaemo

La tiktoker fue una de las personas afectadas quienes fueron retiradas del local por no encontrarse en un box. | Foto: composición LR/@chamaemo

La streamer Milenka Nolasco inauguró su discoteca Mile, en San Borja, este último fin de semana. El evento contó con la participación de reconocidos personajes de streaming en Kick como Cristorata, Moca, Dafonseka, entre otros, sino también influencers y seguidores de la creadora de contenido. Una de ellas fue 'La Chama Emo', tiktoker venezolana, quien llegó al local para disfrutar de la fiesta.

Según el video publicado en su cuenta de TikTok, tuvo que esperar cerca de una hora y media para ingresar. "Yo llegué puntual, a las 9 p.m. y ya estaba haciendo cola", explicó. Sin embargo, ante el caos generado por el tumulto de personas, Milenka pidió al personal de seguridad retirar de la discoteca a quienes no estaban dentro de un box, siendo la joven venezolana una de las afectadas.

Tiktoker fue retirada de discoteca de Milenka tras caos en el local

Debido a que el local se llenó de personas que no consumían bebidas y sus invitados no lograban ingresar a boxes, la streamer Milenka mandó a personal de seguridad para que retirara a aquellas que no contaban con una botella en su mesa. Una de las afectadas fue 'La Chama Emo'.

Según explicó la joven, se encontraba dentro de una de las áreas exclusivas de la discoteca junto a la influencer 'La Moca'. Sin embargo, cuando se alejó para ir a los servicios higiénicos, fue interceptada y retirada del local.

"Pude pasar con Moca (al box) estaba Diealis. Como me alejé del box de Moca me sacaron (...) Una señora vestida de azul nos botó. Yo le dije que estaba con la Moca, no dejó acercarme al box y nos botó", explicó la creadora de contenido.