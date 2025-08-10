HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Dayanita minimiza su reconocimiento en el Congreso y revela cómo se sintió: "Son unos burros"

Dayanita generó controversia tras desmeritar su reconocimiento en el Congreso, donde en el diploma no se consignó el nombre con el que se identifica, hecho que no dudó en criticar públicamente.

Dayanita minimiza su reconocimiento en el Congreso y revela cómo se sintió. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión
Dayanita minimiza su reconocimiento en el Congreso y revela cómo se sintió. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión | Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión

Dayanita está en el ojo público luego de su reciente entrevista en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde rompió su silencio sobre las controversias que han marcado su carrera en los últimos meses. La comediante habló sin reservas sobre el reconocimiento que recibió en el Congreso de la República, el pasado 11 de julio, ceremonia que se convirtió en centro de debate por el uso de su nombre masculino en el diploma oficial.

La humorista reveló que la invitación al homenaje llegó de manera inesperada y que incluso dudó de merecer tal distinción. “A mi manager le habían dicho ‘Dayanita está invitada’. Yo dije: ¿qué pasó acá? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de bueno?”, recordó.

PUEDES VER: Dayanita lanza dura autocrítica sobre polémica condecoración del Congreso: '¿Qué hice de bueno?'

lr.pe

Dayanita critica diploma del Congreso

Dayanita explicó que el Parlamento utilizó su nombre de nacimiento porque no ha realizado el trámite legal para el cambio, aunque consideró que se pudo manejar de otra forma. “Creo que ante la sociedad, mientras que no hagas un trámite o algún papel al cambio, no te van a poder reconocer. Capaz son unos burros los congresistas al no haber hecho bien las cosas”, declaró.

Las críticas no tardaron en llegar, sumándose a otras polémicas que han rodeado a la comediante en las últimas semanas, entre ellas, señalamientos de contratos con Jorge Benavides y un video polémico de la artista llorando por ayuda económica. Lejos de quedarse en silencio, Dayanita aseguró que seguirá trabajando y defendiendo su identidad artística, más allá de las controversias.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: 'La destruyó'

lr.pe

El homenaje a Dayanita

El reconocimiento se realizó el 11 de julio en el hemiciclo del Congreso, presidido por Waldemar José Cerrón Rojas, vicepresidente del Legislativo, quien destacó la creatividad y el aporte de la actriz a la cultura popular.

En su discurso, Dayanita agradeció a nombre de todos los comediantes del país y defendió la importancia de la expresión cultural. “A veces siento que la comicidad está mal vista, estamos siendo marginados por muchas razones. Pero hoy en día nosotros venimos llevando mucha alegría a todo el pueblo”, afirmó.

Notas relacionadas
Dayanita confiesa que la fama de la televisión le ha afectado: "Me ha mareado"

Dayanita confiesa que la fama de la televisión le ha afectado: "Me ha mareado"

LEER MÁS
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

LEER MÁS
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

LEER MÁS
Dayanita lanza dura autocrítica sobre polémica condecoración del Congreso: "¿Qué hice de bueno?"

Dayanita lanza dura autocrítica sobre polémica condecoración del Congreso: "¿Qué hice de bueno?"

LEER MÁS
Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota