Dayanita minimiza su reconocimiento en el Congreso y revela cómo se sintió: "Son unos burros"

Dayanita está en el ojo público luego de su reciente entrevista en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde rompió su silencio sobre las controversias que han marcado su carrera en los últimos meses. La comediante habló sin reservas sobre el reconocimiento que recibió en el Congreso de la República, el pasado 11 de julio, ceremonia que se convirtió en centro de debate por el uso de su nombre masculino en el diploma oficial.

La humorista reveló que la invitación al homenaje llegó de manera inesperada y que incluso dudó de merecer tal distinción. “A mi manager le habían dicho ‘Dayanita está invitada’. Yo dije: ¿qué pasó acá? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de bueno?”, recordó.

Dayanita critica diploma del Congreso

Dayanita explicó que el Parlamento utilizó su nombre de nacimiento porque no ha realizado el trámite legal para el cambio, aunque consideró que se pudo manejar de otra forma. “Creo que ante la sociedad, mientras que no hagas un trámite o algún papel al cambio, no te van a poder reconocer. Capaz son unos burros los congresistas al no haber hecho bien las cosas”, declaró.

Las críticas no tardaron en llegar, sumándose a otras polémicas que han rodeado a la comediante en las últimas semanas, entre ellas, señalamientos de contratos con Jorge Benavides y un video polémico de la artista llorando por ayuda económica. Lejos de quedarse en silencio, Dayanita aseguró que seguirá trabajando y defendiendo su identidad artística, más allá de las controversias.

El homenaje a Dayanita

El reconocimiento se realizó el 11 de julio en el hemiciclo del Congreso, presidido por Waldemar José Cerrón Rojas, vicepresidente del Legislativo, quien destacó la creatividad y el aporte de la actriz a la cultura popular.

En su discurso, Dayanita agradeció a nombre de todos los comediantes del país y defendió la importancia de la expresión cultural. “A veces siento que la comicidad está mal vista, estamos siendo marginados por muchas razones. Pero hoy en día nosotros venimos llevando mucha alegría a todo el pueblo”, afirmó.