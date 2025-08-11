HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Cómo se llevan Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez? Parejas de Messi y Cristiano Ronaldo comparten peculiar relación

Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo tras nueve años de relación, sorprendiendo a fanáticos del fútbol y del espectáculo. La modelo compartió su anillo de compromiso en redes sociales.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, parejas de Messi y Cristiano Ronaldo, comparten peculiar relación
Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, parejas de Messi y Cristiano Ronaldo, comparten peculiar relación | Foto: composición LR/leomessi/antonelaroccuzzo

En una noticia que sorprendió a fanáticos del fútbol y del espectáculo, Georgina Rodríguez confirmó que se va a casar con Cristiano Ronaldo, luego de nueve años de relación. A través de una publicación en sus redes sociales que acompañó con una imagen del anillo de compromiso, la modelo dejó el mensaje "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Tras el anuncio, el ‘Bicho’ se uniría en matrimonio, al igual que lo hizo su eterno rival, Lionel Messi, en 2017 junto a Antonela Roccuzzo.

En ese sentido, muchos se han preguntado cuál es la relación que comparten las parejas de los dos futbolistas más populares del mundo.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

lr.pe

¿Cómo es la relación entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez?

Antolena lleva más de ocho años casada con Leo y juntos tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, de 9, 6 y 4 años, respectivamente. Georgina, por su parte, vive con Cristiano Ronaldo y fruto de su amor nacieron Alana Martina y Bella Esmeralda, de 6 y 2 años. Sin embargo, el astro portugués tiene en total cinco niños: Cristiano Jr., de 12 años, y los gemelos Eva y Mateo, de 5.

Ambas mujeres, además de ser las esposas de los considerados mejores futbolistas del mundo, comparten un estilo de vida peculiar. Mientras Antonela es modelo e influencer, con más de 36,5 millones de seguidores en sus redes sociales, Georgina es modelo y empresaria, con más de 50,7 millones de ‘followers’.

Aunque nunca se les ha visto o fotografiado juntas, mantienen una relación cordial en el entorno digital. Las parejas de los astros del fútbol suelen intercambiar “me gustas” y a veces algunos comentarios. A diferencia de la rivalidad que mantuvieron durante muchos años cristiano y Messi en Europa, la competencia de Georgina y Antonela parece estar en las redes.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez intercambian "me gustas" y algunos comentarios en redes sociales. Foto: The Best.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez intercambian "me gustas" y algunos comentarios en redes sociales. Foto: The Best.

¿Dónde vive Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez?

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, quienes han estado juntos durante casi toda su vida, viven en Florida, debido a que el delantero argentino juega en el Inter Miami. Por su parte, Georgina Rodríguez y Ronaldo se conocieron en 2016 y son una de las parejas más mediáticas del espectáculo. Ellos conviven en Arabia Saudita desde el 2022, tras el pase del portugués al Al-Nassr.

