En una noticia que sorprendió a fanáticos del fútbol y del espectáculo, Georgina Rodríguez confirmó que se va a casar con Cristiano Ronaldo, luego de nueve años de relación. A través de una publicación en sus redes sociales que acompañó con una imagen del anillo de compromiso, la modelo dejó el mensaje "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Tras el anuncio, el ‘Bicho’ se uniría en matrimonio, al igual que lo hizo su eterno rival, Lionel Messi, en 2017 junto a Antonela Roccuzzo.

En ese sentido, muchos se han preguntado cuál es la relación que comparten las parejas de los dos futbolistas más populares del mundo.

¿Cómo es la relación entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez?

Antolena lleva más de ocho años casada con Leo y juntos tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, de 9, 6 y 4 años, respectivamente. Georgina, por su parte, vive con Cristiano Ronaldo y fruto de su amor nacieron Alana Martina y Bella Esmeralda, de 6 y 2 años. Sin embargo, el astro portugués tiene en total cinco niños: Cristiano Jr., de 12 años, y los gemelos Eva y Mateo, de 5.

Ambas mujeres, además de ser las esposas de los considerados mejores futbolistas del mundo, comparten un estilo de vida peculiar. Mientras Antonela es modelo e influencer, con más de 36,5 millones de seguidores en sus redes sociales, Georgina es modelo y empresaria, con más de 50,7 millones de ‘followers’.

Aunque nunca se les ha visto o fotografiado juntas, mantienen una relación cordial en el entorno digital. Las parejas de los astros del fútbol suelen intercambiar “me gustas” y a veces algunos comentarios. A diferencia de la rivalidad que mantuvieron durante muchos años cristiano y Messi en Europa, la competencia de Georgina y Antonela parece estar en las redes.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez intercambian "me gustas" y algunos comentarios en redes sociales. Foto: The Best.

¿Dónde vive Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez?

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, quienes han estado juntos durante casi toda su vida, viven en Florida, debido a que el delantero argentino juega en el Inter Miami. Por su parte, Georgina Rodríguez y Ronaldo se conocieron en 2016 y son una de las parejas más mediáticas del espectáculo. Ellos conviven en Arabia Saudita desde el 2022, tras el pase del portugués al Al-Nassr.