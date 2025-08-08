HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     
Mundo

Periodista peruano es arrestado en EEUU y lo envían a la cárcel de Alligator Alcatraz: familia denuncia abuso migratorio

Ricardo Quintana, periodista en Perú, migró por amenazas a su vida. Se le impuso una fianza de US$180 que no aparece en registros.

Un peruano, Ricardo Quintana Chávez, fue arrestado en Florida mientras vendía ceviche, a pesar de su solicitud de asilo pendiente.
Un peruano, Ricardo Quintana Chávez, fue arrestado en Florida mientras vendía ceviche, a pesar de su solicitud de asilo pendiente. | composición LR

Un peruano ha sido arrestado en Estados Unidos el último 20 de julio, mientras vendía ceviche en las playas de Florida. Ahora se encuentra detenido en la prisión migratoria Alligator Alcatraz, que ha sido blanco de críticas por las condiciones a las cuales los reclusos son expuestos, además de denuncias de abuso por parte del personal.

Ricardo Quintana Chávez trabajaba como periodista en Perú, y migró a EE. UU. por el riesgo que le suponía seguir con sus labores. La familia del señor indica que las autoridades lo acusan de estar ilegalmente en el país, pero que él tiene una solicitud pendiente de asilo, por lo cual se trataría de un arresto irregular.

PUEDES VER: Gobierno de Trump enviará 250 inmigrantes de EEUU a Ruanda tras acuerdo: aceptarán a quienes no tengan antecedentes penales

lr.pe

¿Por qué arrestaron a Ricardo Quintana en EE. UU.?

Según explicaron sus familiares, Quintana estaba vendiendo comida en la vía pública, lo cual es una infracción administrativa, por la cual lo arrestaron y se le impuso una fianza de US$180, que fue pagada. No obstante, el nombre del peruano no aparece en el registro de pagos. Además, lo trasladaron al centro de detención Alligator Alcatraz.

PUEDES VER: ¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

lr.pe

Periodista fue amenazado de muerte en Perú y pidió asilo

Quintana llegó a Estados Unidos en 2021, y pidió asilo político, ya que lo amenazaron por su labor periodística, que incluyó entrevistas mordaces y críticas al gobierno. Su solicitud fue aceptada para procesarse, lo que significa que el inmigrante podía estar en el país de manera legal hasta el día de su audiencia en la corte, cuya fecha no ha sido fijada.

''Ahí llega la Ley de Migraciones en Estados Unidos y lo acusa de haberse quedado en el país en el 2019 de ilegal, pero es mentira”, indicó su familiar a los medios. El hombre lleva más de dos semanas en Alligator Alcatraz, y la familia también denunció que no ha tenido respuesta alguna del consulado peruano en EE. UU.

Notas relacionadas
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Inmigrante mexicana en EEUU triunfa con negocio propio de comida estilo Sonora: “Se nos terminó todo en 40 minutos”

Inmigrante mexicana en EEUU triunfa con negocio propio de comida estilo Sonora: “Se nos terminó todo en 40 minutos”

LEER MÁS
DHS contratará adolescentes como agentes del ICE para arrestar inmigrantes en EEUU: no habrá límite de edad

DHS contratará adolescentes como agentes del ICE para arrestar inmigrantes en EEUU: no habrá límite de edad

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

LEER MÁS
¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

LEER MÁS
Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Puno: rector y vicerrector se disputan control de la Universidad Andina

Pagaron un bono de 14.640 bolívares en julio 2025: fecha del aumento, beneficiarios del Sistema Patria y cómo activar en 4 pasos

Mundo

Tobogán del crucero mas grande del mundo se rompe y pasajero sufre graves heridas

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota