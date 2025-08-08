Un peruano ha sido arrestado en Estados Unidos el último 20 de julio, mientras vendía ceviche en las playas de Florida. Ahora se encuentra detenido en la prisión migratoria Alligator Alcatraz, que ha sido blanco de críticas por las condiciones a las cuales los reclusos son expuestos, además de denuncias de abuso por parte del personal.

Ricardo Quintana Chávez trabajaba como periodista en Perú, y migró a EE. UU. por el riesgo que le suponía seguir con sus labores. La familia del señor indica que las autoridades lo acusan de estar ilegalmente en el país, pero que él tiene una solicitud pendiente de asilo, por lo cual se trataría de un arresto irregular.

¿Por qué arrestaron a Ricardo Quintana en EE. UU.?

Según explicaron sus familiares, Quintana estaba vendiendo comida en la vía pública, lo cual es una infracción administrativa, por la cual lo arrestaron y se le impuso una fianza de US$180, que fue pagada. No obstante, el nombre del peruano no aparece en el registro de pagos. Además, lo trasladaron al centro de detención Alligator Alcatraz.

Periodista fue amenazado de muerte en Perú y pidió asilo

Quintana llegó a Estados Unidos en 2021, y pidió asilo político, ya que lo amenazaron por su labor periodística, que incluyó entrevistas mordaces y críticas al gobierno. Su solicitud fue aceptada para procesarse, lo que significa que el inmigrante podía estar en el país de manera legal hasta el día de su audiencia en la corte, cuya fecha no ha sido fijada.

''Ahí llega la Ley de Migraciones en Estados Unidos y lo acusa de haberse quedado en el país en el 2019 de ilegal, pero es mentira”, indicó su familiar a los medios. El hombre lleva más de dos semanas en Alligator Alcatraz, y la familia también denunció que no ha tenido respuesta alguna del consulado peruano en EE. UU.