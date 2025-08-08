HOY

Cristiano Ronaldo y su fuerte comentario sobre los nominados al Balón de Oro 2025: "Es ficticio"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no aparecen por segundo año consecutivo entre los nominados para el Balón de Oro 2025

Cristiano Ronaldo habló acerca del Balón de Oro. Foto: difusión
Cristiano Ronaldo habló acerca del Balón de Oro. Foto: difusión

Todo está listo para la entrega del Balón de Oro 2025. La revista France Football, creadora del galardón en 1956, dio a conocer la lista de los 30 jugadores que competirán por este prestigioso trofeo. Los nominados fueron seleccionados por el equipo editorial y serán evaluados por un jurado internacional de periodistas. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, ambos con temporadas destacadas, parten como los principales favoritos para quedarse con este reconocimiento individual.

Por segundo año consecutivo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no figuran en la lista, dos leyendas que marcaron época en este deporte. No obstante, el delantero portugués no dudó en pronunciarse al respecto, dejando clara su opinión sobre el premio.

PUEDES VER: CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

Cristiano Ronaldo y su comentario acerca del Balón de Oro 2025

Consultado sobre el certamen, el astro portugués dejó una frase polémica: “Es ficticio”, respondió CR7 ante la pregunta de quién cree que ganará el próximo Balón de Oro.

PUEDES VER: ¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

¿Quiénes son los dominados al Balón de Oro?

La nómina de candidatos al Balón de Oro 2025 reúne a una variedad de talentos provenientes de distintos clubes y selecciones nacionales.

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Viktor Gyökeres (Sporting de Lisboa)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Inter de Milán)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Joao Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
