En la trigésima temporada de 'Yo soy', emitida el 9 de agosto de 2025, se presentó Mateo Ríos, hijo de la actriz Lucecita Ceballos, para interpretar el tema 'Dónde estés, con quien estés' del cantante español Camilo Sesto. La actuación sorprendió al jurado.

Durante la presentación, el actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', interrumpió para indicar que Ríos estaba "muy cerca" de la interpretación original. Asimismo, señaló que Camilo Sesto es considerado "el maestro" por la mayoría de artistas españoles y sugirió que el participante interprete la canción 'Mi mundo tú'.

Mateo Ríos avanzó a la siguiente ronda de 'Yo soy' tras elogios del jurado

En ese contexto, tras interpretar una segunda canción, Carlos Alcántara dio su aprobación para que Mateo Ríos continúe en la competencia. Posteriormente, Jely Reátegui recomendó mejorar la postura y profundizar en el estudio del personaje, aunque destacó que la presentación le había gustado y votó a favor de su permanencia.

En la misma línea, Ricardo Morán afirmó que el timbre de voz de Ríos era similar al de Camilo Sesto y que estaba "muy cerca" del original, pero precisó que debía trabajar en su seguridad y técnica. Con la aprobación del jurado, Ríos fue clasificado a la siguiente etapa del concurso.

Lucecita Ceballos destacó trayectoria artística de su hijo Mateo Ríos

En una entrevista con El Popular, la actriz colombiana Lucecita Ceballos señaló que su hijo menor, Mateo Ríos, había iniciado su camino en el mundo artístico. Indicó que el joven combinaba su labor como creador de contenido en YouTube con la de imitador y cantante.

La artista precisó que, desde muy pequeño, Ríos había mostrado inclinación por el canto y la imitación. Anteriormente, se realizó su primera aparición televisiva en el programa 'La banda del Chino' y, posteriormente, fue invitado a participar en una secuencia de 'JB'.

Asimismo, informó que tenía previsto acompañar a su hijo en una nueva presentación en televisión, con lo que continuaría sumando experiencia en su trayectoria artística.